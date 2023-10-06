ليدجر تسرِّح 12٪ من الموظفين، مشيرةً إلى "الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي"

تام شمس - الجمعة 6 أكتوبر 2023 12:49 مساءً - أعلن باسكال غوتييه، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ليدجر (Ledger) لتصنيع محافظ الأجهزة للعملات المشفرة، أنَّ الشركة ستخفض عدد موظفيها بنسبة 12٪.

في منشورِ مدوَّنة بتاريخ 5 أكتوبر، قال غوتييه إنَّ تخفيضات الموظفين قد أُجريت "من أجل استمرارية العمل"، مستشهداً بالسوق الهابطة لعام 2022 وانهيار الشركات، بما فيها "إف تي إكس" (FTX) و"فوياجر ديجيتال" (Voyager Digital). استناداً إلى بياناتٍ من "لينكد إن"، يُقدَّر أنَّه كان لدى ليدجر نحو 734 موظَّفاً في وقت النشر، ما يشير إلى أنَّ نحو 88 شخصاً قد فقدوا وظائفهم.

ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي: "الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي تحدُّ من قدرتنا على توليد الإيرادات، لذا استجابةً لظروف السوق الحالية وواقع الأعمال، يجب علينا تقليل الأدوار عبر الأعمال التجارية العالمية. للأسف، هذا يعني أنَّنا نتخذ القرار الصعب بتخفيض 12٪ من الأدوار في ليدجر".

جاء هذا الإعلان بعد نحو سبعة أشهر من جمع ليدجر ما يزيد عن 109 ملايين دولار في جولة تمويل، ما أعطى الشركة تقييماً بقيمة 1.4 مليار دولار. وفي أغسطس، دمجت ليدجر برنامجَها (Live) مع "باي بال" (PayPal)، ما سمح للمقيمين في الولايات المتحدة الذين لديهم حسابات مُتحقَّقٌ منها على تطبيق الدفع بشراء العملات المشفرة.

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يُذكر أنَّ العديد من شركات العملات المشفرة أعلنت عن تخفيضات مماثلة في عدد الموظفين وسْطَ سوقٍ سادها عدمُ اليقين وتغييراتٌ في البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة. ففي سبتمبر، غادر براين شرودر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Binance.US، الشركةَ بالتزامن مع تسريح نحو 100 موظف. كما قالت شركاتُ "نانسن" (Nansen) و"كوين بيس" (Coinbase) و"هوبي" (Huobi) و"كريبتو دوت كوم" (Crypto.com) إنَّها ستسرح بعض الموظَّفين في عام 2023.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره