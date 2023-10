بورصة THORSwap تدخل في "وضع الصيانة" لمواجهة حركة الأموال غير المشروعة

تام شمس - الجمعة 6 أكتوبر 2023 03:57 مساءً - دخلت، (THORSwap)، وهي بورصة لامركزية (DEX) مدعومة من (THORChain)، في وضع الصيانة لمنع الجهات الفاعلة السيئة من نقل الأموال غير المشروعة عبر المنصة.

في 6 أكتوبر، انتقلت بورصة (THORSwap) إلى "وضع الصيانة" كإجراء فوري لمواجهة الحركة المحتملة للأموال غير المشروعة. إذ يأتي القرار بعد التشاور مع المستشارين القانونيين وجهات إنفاذ القانون،

Fellow THORChads,



A pressing and persistent concern has recently come to light: the potential movement of illicit funds through THORChain and, specifically, THORSwap. Such activities have no place on the THORSwap platform, and THORSwap stands firmly against any and all criminal…