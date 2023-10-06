بورصة THORSwap تدخل في "وضع الصيانة" لمواجهة حركة الأموال غير المشروعة

تام شمس - الجمعة 6 أكتوبر 2023 03:57 مساءً - دخلت، (THORSwap)، وهي بورصة لامركزية (DEX) مدعومة من (THORChain)، في وضع الصيانة لمنع الجهات الفاعلة السيئة من نقل الأموال غير المشروعة عبر المنصة.

في 6 أكتوبر، انتقلت بورصة (THORSwap) إلى "وضع الصيانة" كإجراء فوري لمواجهة الحركة المحتملة للأموال غير المشروعة. إذ يأتي القرار بعد التشاور مع المستشارين القانونيين وجهات إنفاذ القانون،

Fellow THORChads,



A pressing and persistent concern has recently come to light: the potential movement of illicit funds through THORChain and, specifically, THORSwap. Such activities have no place on the THORSwap platform, and THORSwap stands firmly against any and all criminal… — THORSwap ⚡ #BetterThanCEX (@THORSwap) October 6, 2023

للإعلان الأصلي.

غالباً ما تستخدم الجهاتُ الفاعلةُ السيئة منصاتٍ متعددة الشبكات مثل (THORSwap) لنقل الأموال عبر عددٍ من شبكات البلوكتشين، ما يجعلُها غير قابلة للتعقُّب. وقد أقرَّت "ثورسواب" بالمشلكة المستمرة، وقرَّرت إيجادَ حلٍّ دائم لمنع إساءة الاستخدام.

"ستبقى THORSwap في وضع (الصيانة) الحالي حتى يصبح بالإمكان تنفيذ حلٍّ أكثرَ ديمومةً وقوةً لضمان استمرار أمان المنصة ونزاهتها."

في حين أنَّ معظم أفراد المجتمع لم يرحبوا بقرار سحب القابس مؤقتاً على المنصة، إلا أنَّ هذه الخطوة تعزى إلى نية البورصة اللامركزية لخدمة عملائها على المدى الطويل. ومن جهتها، لم تشارك الشركة أيَّ معلومات أخرى حول التحقيقات الجارية وخطط الإصلاح.

كما لم تستجب THORSwap لطلب كوينتيليغراف للتعليق.

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أكد بروتوكول (Yield) أن "جميع عمليات الاقتراض والإقراض ستنتهي بحلول 31 ديسمبر"، حيث أعلن إلغاءَ إطلاق سلسلة أسعار الفائدة الثابتة في مارس 2024. علماً بأنَّ لوائح العملات المشفرة غير المواتية في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة أصبحت من الأسباب الرئيسة للإغلاق المفاجئ لبروتوكول (Yield).