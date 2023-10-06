المملكة المتحدة يجب أن تخفف مطالب اعرف عميلك في مجال العملات المشفرة لتتفوق على الولايات المتحدة في الويب 3: تقرير

تام شمس - الجمعة 6 أكتوبر 2023 03:57 مساءً - لدى المملكة المتحدة فرصةٌ للاستفادة من مغادرة شركات الويب 3 للولايات المتحدة بسبب عدم اليقين التنظيمي. ولكن لتحقيق ذلك، ستحتاج المملكة المتحدة إلى اتِّباع مسارها التنظيمي الخاص، ما يسهِّل متطلَّبات العملات المشفرة في بعض النواحي، وفقاً لتقريرٍ من أحد مراكز البحوث.

في 2 أكتوبر، نشر مركز البحوث المحافظ المؤثر "بوليسي إكستشينج" (Policy Exchange) تقريراً حول الويب 3، حيث ذكر 10 مقترحات لحكومة المملكة المتحدة، مدَّعياً أنَّها ستساعد البلاد على تحسين تنظيم مساحة الويب 3.

من بين المقترحات المقدَّمة في التقرير الحدُّ من مسؤوليات الأفراد الذين يحتفظون بالتوكنات في منظمة لامركزية مستقلة (DAO). إذ يستشهد التقرير بمثالٍ سلبيٍّ على حُكمٍ صدر مؤخَّراً في الولايات المتحدة يجعل أيَّ فرد أمريكي يمتلك أو كان يمتلك سابقاً توكنات في منظَّمة لامركزية مستقلة مسؤولاً عن أيِّ انتهاكات للقانون ترتكبها المنظَّمة اللامركزية المستقلة.

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يقترح التقرير أيضاً أنَّ الهيئة التنظيمية المالية الرئيسة في المملكة المتحدة، وهي هيئة السلوك المالي (FCA)، عليها أن تخفف من نهج "اعرف عميلك" (KYC) الحالي، ما سيسمح باستخدام "تقنيات بديلة ومبتكرة"، مثل الهويات الرقمية وأدوات تحليلات البلوكتشين.

يرى الخبراء أنَّ المملكة المتحدة يجب أن تتجنَّب تقويضَ المحافظ المستضافة ذاتياً وتنظيم خدمات إثبات الحصة كخدمة مالية. ومن بين المقترحات الأخرى السماحُ لمُصدري العملات المستقرة الخاصة بوضع احتياطيات مستقرة من العملات في بنك إنجلترا، وإنشاء "غلاف ضريبي" لبورصة العملات المشفرة وإنشاء صندوق حماية جديد تحت إشراف وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا.

في الآونة الأخيرة، اتَّخذ المنظِّمون في المملكة المتحدة نهجاً أكثرَ صرامةً في صناعة الأصول الرقمية، حيث تدرس وزارة خزانة صاحب الجلالة حظرَ جميع المكالمات الباردة (العشوائية) التي تروج لاستثمارات العملات المشفرة، في حين أكَّدت هيئة السلوك المالي ضرورة اتِّباع شركاتِ العملات المشفَّرة المحلية قواعدَها التسويقية وإلَّا فإنَّها ستواجه العواقب.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره