سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تُحذر من العمليات المُتعلقة بالعملة الإسلامية (ISLM)

تام شمس - الجمعة 6 أكتوبر 2023 03:57 مساءً - أصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، تحذيراً للمستثمرين وأصحاب المصلحة في قطاع العملات الرقمية، بخصوص الكيان التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، "Bored Gen DMCC (BG)"، وعملياته المتعلقة بالعملة الإسلامية (ISLM).

تضمن التحذير عدداً من النقاط الرئيسية، بما في ذلك:

إصدار العملة بدون ترخيص: لم تحصل شركة (BG) على ترخيص من (VARA) ولم تُسجّل كمُصدّر للأصول الافتراضية (VA).

وبالإضافة إلى ذلك، لم تتلق الشركة أي تأكيدٍ بعدم الاعتراض على إصدار الأصل الافتراضي (ISLM) قبل طرحها كمية من عملة (ISLM)، وإتاحتها للمُهتمين بالشراء، بما في ذلك سكان دبي.

توزيع عملة (ISLM) بشكل غير قانوني: يُعد طرح وبيع (BG) لعملة (ISLM) بالتعاون مع OpenDeal Portal LLC، على منصة Republic.com، انتهاكاً مُحتملاً للائحة III.A.1، باعتبارها عمليات تخضع لقوانين (VARA) المتعلقة بطرح وتوزيع الأصول الافتراضية.

وعلاوةً على ذلك، بموجب الهيكل التنظيمي لـ(VARA)، تتطلب مثل هذه الأنشطة وجود رخصة التاجر الوسيط للأصول الافتراضية، التي لم تحصل عليها BG ولا Republic من (VARA).

الجهود التسويقية دون الحصول على موافقة: يرجى الانتباه إلى أن أي جهودٍ تبذلها (BG) من مقرها في دبي، في سبيل التسويق لعملة (ISLM)، تحصل دون موافقة (VARA).

تُحقق السلطة التنظيمية حالياً فيما إذا كانت تصرفات (BG) تنتهك الأمر الإداري رقم 01/2022، الذي يشرف على الأنشطة التسويقية والترويجية المرتبطة بالأصول الافتراضية في المنطقة. وقد صدرت تعليمات إلى (BG) بوقف جميع المساعي التسويقية حتى الحصول على الأذونات اللازمة من (VARA).

في ضوء هذه المخالفات التنظيمية، شرعت (VARA) في اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد (BG)، حيث صدر أمر بالتعليق الفوري لطرح وتوزيع العملة الإسلامية (ISLM) وحظر أي أنشطة ترويجية أخرى، حتى يتم الحصول على الموافقات الازمة من (VARA).

حثت (VARA) العملاء على إخبار السلطة التنظيمية في حال التعرض لأي مساعي ترويجية من (BG)، أو إذا قام أي من سكان دبي بشراء عملة (ISLM).

كما أعلنت السلطة أنها ستظل مُتيقظة في الوقت الراهن، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ المزيد من إجراءات الإنفاذ ضد (BG) والأفراد المسؤولين إذا لزم الأمر.

بجدر بالذكر أن فريق "كوينتيليغراف عربي" تواصل مع فريق العملة الإسلامية (ISLM) للحصول على تعليق، إلا أنه لم يتلق أي رد في وقت النشر.

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في أواخر سبتمبر، أصدرت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، تنبيهاً تحذيرياً لجميع المستثمرين والمشاركين في سوق الأصول الافتراضية، تنصح به المعنيين بعدم التعامل مع مزود الخدمات الإفتراضية "JPEX"، وتسلّط من خلاله الضوء على التقارير الإعلامية الأخيرة حول الإجراءات التنظيمية المُحتملة والمستمرة ضد مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) غير المُنظًّم.

وقد شمل التحذير أيضاً الشركات المرتبطة بالمجموعة القابضة، والتي تدير أعمالها عبر الموقع الإلكتروني "www.jp-ex.io"، وبعض الأفراد التابعين لها.