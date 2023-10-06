اليونسكو وهولندا تصمِّمان مشروعاً للإشراف على الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي

تام شمس - الجمعة 6 أكتوبر 2023 03:57 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة والحكومة الهولندية عن خطط لإنشاء إطار للإشراف الأخلاقي على الذكاء الاصطناعي (AI).

في 5 أكتوبر، أطلقت الهيئةُ الهولندية للبنية التحتية الرقمية ومنظمةُ الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رسمياً مشروعاً بعنوان "الإشراف على الذكاء الاصطناعي من قبل السلطات المختصة" (Supervising AI by Competent Authorities)، والذي سيجمع بيانات حول كيفية إشراف الدول الأوروبية على الذكاء الاصطناعي.

يحظى المشروع بدعم مالي عبر أداة الدعم التقني التابعة للمفوضية الأوروبية، وستؤدي المعلومات التي يجمعها المشروع إلى قائمة من توصيات "أفضل الممارسات".

ومن جانبها قالت غابرييلا راموس، المديرة العامة المساعدة للعلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو، إنَّ هذا الناقش ليس تكنولوجياً بل اجتماعياً.

"نحن نتحدث عن نوع العالم الذي نريد أن نعيش فيه. لتشكيل التطور التكنولوجي للذكاء الاصطناعي، نحتاج إلى أُطرِ حوكمةٍ فعَّالة تدعمها القيم الأخلاقية والمعنوية التي نعتزُّ بها جميعاً".

إلى جانب أفضل الممارسات، ستساعد المعلومات التي يجري جمعها في إنشاء دورات تدريبية مستقبلية لتحسين "القدرة المؤسسية" حول هذا الموضوع.

والجدير بالذكر أنَّ اليونسكو أدَّت مسبقاً دوراً كبيراً في وضع مبادئ توجيهية أخلاقية للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2021، والتي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء فيها.

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تأتي هذه التحرُّكات من اليونسكو بعد إقرار قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي في البرلمان في يونيو 2023. علماً بأنَّ قانون الذكاء الاصطناعي مجموعةٌ شاملة من القواعد لتطوير الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي. اقترحت المفوضية الأوروبية مشروعَ القانون في أبريل، وبعد أن صوَّت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالحه، ستُجري الدول الأعضاء مناقشات مع البرلمان لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل.

منذ إقرار مشروع القانون في البرلمان، قدَّم الاتحاد الأوروبي أيضاً مبادرةً للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة، والتي ستسرِّع الوصولَ إلى الحواسب الفائقة.

كما تدرس البلدان الأوروبية فردياً استراتيجياتِ تنظيم وتطوير الذكاء الاصطناعي. ففي 25 أغسطس، أعلنت إسبانيا عن خططها لإنشاء وكالة تنظيمية محلية للذكاء الاصطناعي واستراتيجية وطنية لضمان أن يكون تطوير الذكاء الاصطناعي في البلاد "شاملاً ومستداماً ومتمحوراً حول المواطن".

في الوقت نفسه، ينقسم السياسيون والخبراء الرقميون في ألمانيا في أفكارهم حول أفضل طريقة لإدارة التكنولوجيا وتنفيذها.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره