عملة البيتكوين تواجه تقلبات بالقرب من مستوى 28 ألف دولار

خلال 24 ساعة الماضية، شهدت عملة البيتكوين تقلبات سعرية ملحوظة، حيث سجلت تحركات بقيمة 1000 دولار.

رغم أن العملات الرقمية البديلة شهدت تحركات إيجابية طفيفة، إلا أن نسبة هيمنة البيتكوين على السوق واصلت الارتفاع، مقتربة من 50٪.

ارتفعت قيمة البيتكوين لتسجل أكثر من 28500 دولار، محققة ذروتها في 6 أسابيع الأخيرة، وذلك بعد ارتفاع قدره 1500 دولار في فترة يوم ونصف تقريبا عند بداية الأسبوع.

لكن الزخم لم يستمر، حيث تراجعت القيمة مجددا إلى نحو 27000 دولار وظل السعر حول هذا المستوى لعدة أيام.

على الرغم من محاولات اختراق مستوى 28000 دولار في نهاية الأسبوع، فشلت العملة في ذلك، وعادت لتتداول حول 28000 دولار.

الهبوط إلى 27200 دولار تبعه ارتفاع طفيف إلى 28350 دولار، قبل أن تستقر عند مستواها الحالي.

من ناحية أخرى، أظهرت العملات الرقمية البديلة تقلبات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لكنها استقرت في المجمل باللون الأخضر.

شهدت عملات الايثيريوم وعملة بينانس والريبل والدوج كوين والبيتكوين كاش ارتفاع بنسبة أقل من 1%.

في حين سجلت عملات سولانا وترون وبولكادوت واللايت كوين ارتفاع بين 1 و2٪.

بالإضافة إلى ذلك، تألقت عملة MATIC، حيث سجلت الزيادة الأكبر اليوم بنسبة 4.5٪، وهي تتداول الآن قرابة 0.6 دولار.

بفضل استقرار العملات البديلة الأخرى في المنطقة الخضراء، ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بما يقرب من 10 مليارات دولار، لتصل قيمتها بذلك لمستوى يقارب 1.1 تريليون دولار.

اقرأ أيضا:

تراجع سريع لهيمنة بينانس على سوق العملات الرقمية المشفرة

المدير التنفيذي السابق لـ “BlackRock” يتوقع الموافقة على صندوق ETF البيتكوين