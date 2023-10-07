السلطات الأسترالية تصادر عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليون دولار من تاجر مخدرات

صادرت الشرطة الأسترالية أموالا وعملات مشفرة تقدر بـ 1.5 مليون دولار من رجل يُشتبه في تورطه في تجارة المخدرات وغسيل الأموال عبر الانترنت المظلم.

بدأت الشرطة تحقيقها في العام 2023 وأسفرت العملية عن القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عام وعلى إثر ذلك صادرت الشرطة مخدرات وأموال وأجهزة إلكترونية.

كشف التحقيق عن استخدام المشتبه به لهويات مُتعددة على الشبكة لترويج مختلف أنواع المخدرات.

حدّد التحقيق نشاط غير قانوني يُرتبط بشخص حقيقي في جنوب أستراليا، مما أفضى إلى عملية بحث وتصفية ناجحة لأمواله وأصوله.

تضمنت المضبوطات النيتازين، وهو مخدر يُعتبر شديد السُمية، والذي يعد أكبر كمية تم ضبطها في أستراليا حتى اللحظة.

ستُقام جلسة المحكمة للمتهم في موعد لاحق، بينما تظل الشرطة مستمرة في متابعة الأنشطة غير القانونية على الويب المظلم.

تُظهر الأحداث السابقة كذلك تزايد استخدام العملات المشفرة في الجرائم عبر الإنترنت، حيث شهدت حالات عديدة في الولايات المتحدة تتعلق باستخدام البيتكوين لدفع قتلة مأجورين عبر الإنترنت المظلم.

كما أظهرت دراسة أُجريت في جامعة “RMIT” في “ملبورن” زيادة في تشديد العقوبات للجرائم التي تُرتكب باستخدام العملات المشفرة مقارنة بتلك التي تُرتكب بالعملات التقليدية.

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