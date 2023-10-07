المؤسس المشارك لشركة FTX مصرحا: أموال عملاء منصة FTX اختفت في وقت مبكر من عام 2019

تفيد التقارير بأن FTX شهدت اختفاء أموال العملاء في أوائل عام 2019، حسبما أفاد المؤسس المشارك “غاري وانغ”.

خلال محاكمة “سام بانكمان فريد” بتهم الاحتيال الأسبوع الماضي، كشف “وانغ” عن تفاصيل تتعلق بالتعاون الفاسد بين Alameda Research وشركة FTX.

زعم “وانغ” أن Alameda كانت مكلفة بسرقة أموال العملاء، وأن هذه العملية ذاتها تم دمجها في أنظمة FTX خلال عام 2019.

تم توضيح ثلاث امتيازات خاصة تم منحها لـ Alameda في FTX حسب ما صرح به “وانغ”.

أحدها كان يتيح لـ Alameda التداول بمبالغ أكبر من التي كانت موجودة في حسابها، وهو ما سمح لها بسحب أموال غير محدودة من FTX.

استخدمت Alameda هذا الامتياز لسحب 8 مليار دولار، مما تجاوز ما كانت تحتفظ به الشركة في حسابها، وهو ما يشبه تماما العجز الذي واجهته FTX عندما فشلت في تلبية طلبات السحب للعملاء في نوفمبر الماضي.

أوضح “وانغ” أن الأموال الإضافية جاءت من عملاء FTX الذين لم يختاروا بشكل صريح إقراض أموالهم.

وعلى الرغم من أن العملية استغرقت سنوات حتى انهارت، قال “وانغ” إنه علم بوجود رصيد سلبي في Alameda في وقت مبكر من عام 2019.

في بداية الأمور، كانت عمليات السحب محدودة بما يقرب من 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، ولكن بعد عام واحد فقط، اكتشف “وانغ” أن هذه القاعدة قد تم انتهاكها.

وفي وقت لاحق، كشف “وانغ” أن رصيد Alameda كان سلبيا بمقدار يتجاوز إيرادات FTX، وعلى الرغم من أن إيرادات المنصة FTX كانت تبلغ حوالي 150 مليون دولار، كانت Alameda بالفعل سلبية بما لا يقل عن 200 مليون دولار.

كانت لـ Alameda أيضا خط ائتمان بقيمة 65 مليون دولار من FTX، وهو ما كان يتجاوز بكثير ما يمكن لأي عميل آخر الحصول عليه.

نفى “وانغ” الادعاءات التي قدمها “سام بانكمان فريد” بأن أموال عملاء FTX لم تتأثر، وأكد أنه كان على علم بالرصيد السلبي لـ Alameda.

أثناء الاستجواب، أكد محامو “بانكمان” أن Alameda تم السماح لها برصيد سلبي لكي تعمل كصانع سوق لـ FTT، العملة الرقمية التابعة لـ FTX.

هذا وأوضح “وانغ” أن الإعفاء من التصفية التلقائية كان جزئيا بسبب أن حجم أعمال Alameda كان كبير جد إلى درجة أنه كان قد يسبب ضرر كبير وهو ما حصل.

اقرأ أيضا:

السلطات الأسترالية تصادر عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليون دولار من تاجر مخدرات

تسريح المزيد من الموظفين في ساحة الكريبتو: Ledger تتخذ خطوات لتقليل فريق عملها بمعدل 12٪