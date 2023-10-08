منصة تداول العملات الرقمية HTX تستعيد الأموال المسروقة بالكامل: التفاصيل هنا

حسب ما أفادت به شركة تحليل معاملات البلوكشين “Lookonchain”، قام السارق الذي تمكن من اختراق “HTX Global” المعروفة سابقا بـ “Huobi” بإعادة كل الأموال التي سُرقت من المنصة.

حيث تم استعادة ما مجموعه 4,999 إيثريوم بقيمة 8.2 مليون دولار، إلى شركة HTX Global.

تفاصيل اختراق HTX:

تعرضت المنصة لاختراق أمني يوم الاثنين الماضي على يد مخترق مجهول الهوية، مما أسفر عن فقدان مبلغ معين من الايثيريوم.

“جاستن صن”، مؤسس ترون ومستشار HTX، أعلن على الفور أن الخسائر التي نجمت عن الهجوم قد تم تغطيتها وأن جميع القضايا المتعلقة بالاختراق قد تمت معالجتها.

أكد “صن” أن الأموال التي تم سرقتها تمثل نسبة صغيرة فقط من إجمالي أصول HTX Global، التي تبلغ قيمتها 3 مليار دولار.

هذا وتم تقديم وعد للمخترق بمكافأة بنسبة 5%، أو ما يعادل 400 ألف دولار، إذا تمت إعادة جميع الأموال المسروقة.

كما تم عرض منصب مستشار أمني “Whitehat” على المخترق إذا تمت إعادة الأموال بشكل طوعي في أسرع وقت ممكن.

يُشار إلى أن فريق أمان HTX اكتشف الاختراق في 24 سبتمبر 2023، الساعة 6 مساء، رغم أن شركة الأمن “Cyvers Alerts” كانت قد اكتشفت معاملات مشبوهة قبل هذا التاريخ.

تم ربط المعاملات المشبوهة بشبكة “Mixin”، التي خسرت مؤخرا 200 مليون دولار، والتي تم استردادها لاحقا على يد HTX ومنصة بينانس.

مثلما أشرنا فإن اختراق HTX وقع بعد بضعة أسابيع فقط من تداول شائعات حول إفلاس منصة HTX.

في وقت سابق، حذر “ميشابوار”، المطور البارز والمدافع عن الدوج كوين (DOGE)، حاملي العملات الرقمية من الاستمرار في استخدام HTX، مشيرا إلى قلقه بشأن مطالبات المنصة المشكوك فيها بشأن إثبات الاحتياطي.

غالبا ما يتم استخدام هذه المفاهيم للإشارة إلى الوضع المالي الصحي للبروتوكول، ولكن “ميشابوار” أشار إلى أن هذا الإثبات قد يكون مضلل وقد لا يعكس بشكل دقيق التزامات الشركة.

في محاولة لتهدئة القلق، طالب “صن” بتجاهل الشائعات.

ومع استرداد جميع الأموال، يُتوقع أن يشعر العملاء بمزيد من الراحة تجاه المنصة، رغم الجدل الذي يحيط بها.

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