تشارلي مونجر مصرحا: هناك إفراط في الترويج للذكاء الاصطناعي والبيتكوين أخذ أكثر من حجمه!

اظهر “تشارلي مونجر”، نائب الرئيس لشركة “بيركشاير هاثاواي” وهو الذراع الأيمن للملياردير المعروف “وارن بافيت”، عدم القلق تجاه الإعجاب المتزايد بالذكاء الاصطناعي (AI).

مونجر والنقاش حول الذكاء الاصطناعي:

خلال مشاركته في مؤتمر “Zoomtopia” الذي أُقيم مؤخرا برعاية “Zoom Communications Plc”، أعرب “مونجر” عن رأيه بأن الذكاء الاصطناعي يتلقى اهتمام يفوق ما يستحقه في الوقت الحالي.

مع الضجة التي أثيرت حول تقنيات جديدة مثل ChatGPT من OpenAI، وهو برنامج دردشة آلي يستجيب لاستفسارات المستخدمين بدقة عالية والذي جذب أكثر من 100 مليون مستخدم في الأسابيع القليلة التي تلت إطلاقه، يظهر مدى تأثير هذه التقنية.

بجانب ChatGPT، هناك تطبيقات أخرى مثل Bard وMidJourney وغيرها التي تحظى بشعبية أيضا.

مع العديد من الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي التي تخدم الأفراد في العالم الرقمي، ومع استثمارات ضخمة من قبل عمالقة التكنولوجيا مثل قوقل ومايكروسوفت، يعتبر “مونجر” أن النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي ممكن لكن هناك افراط في الاهتمام به.

هذا واعترف “مونجر” بإمكانيات الذكاء الاصطناعي.

كما لم يتراجع “مونجر” عن موقفه المستمر ضد البيتكوين.

كأحد أقرب حلفاء “وارن بافيت”، استغل “مونجر” الفرصة لوصف البيتكوين بأنه واحد من أسوأ الاستثمارات التي شهدها على الإطلاق.

وقال في تصريحه:

لا تجعلني أبدأ في التحدث عن البيتكوين، لقد كان هذه أغبى استثمار رأيته على الإطلاق.

التقنيات الجديدة دائما ما تكون موضوعا للجدل، خاصة عندما تهدد المؤسسات التقليدية.

حاليا يتم تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق متعددة، وعملة البيتكوين اثبتت أنها ذات قيمة فعلية تجاوزت الكثير من الأصول المالية التقليدية في هذا الزمان.

رغم قيمتهم الجوهرية، يبدو أن البيتكوين والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي سيستمرون في تلقي انتقادات حادة من المستثمرين البارزين.

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