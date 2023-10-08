أرباح تعدين البيتكوين تحقق أرقام قياسية خلال شهر سبتمبر 2023

شهد شهر سبتمبر 2023 إنجازات ملحوظة لشركات تعدين البيتكوين، حيث تم التركيز بشكل كبير على تحسين معدلات التجزئة والتي تعد بتوفير إمداد أكبر في المستقبل للعملة الرقمية الرائدة، بينما كانت الأنظار متجهة نحو القضايا القانونية الكبرى المتعلقة بـ FTX وCelsius.

ثلاث شركات تعدين بارزة أعلنت عن إنتاج قياسي، في ظل تقارير تشير إلى أن منصة كراكن شهدت تدفق قياسي للبيتكوين لأول مرة منذ خمس سنوات وزيادة في معدل التجزئة بلغت 506.06 مليون في منتصف سبتمبر، وفقا لـ “YCharts”.

شركة “CleanSpark” تحتفل بالعام الأكثر ربحية في تاريخها:

تمكنت “CleanSpark” من تعدين 643 بيتكوين خلال سبتمبر، ليصل مجموع ممتلكاتها من البيتكوين إلى 2240 بيتكوين.

وفقا للرئيس التنفيذي للشركة، لم تسجل الشركة فقط أعلى ربحية في الربع الأخير، ولكن العام المالي 23 أصبح أفضل أعوامها حتى الآن.

من جهة أخرى، شهدت شركة “Riot Blockchain” نجاح ملحوظ، حيث تمكنت من تعدين 362 بيتكوين، وهو ما يعود جزئيا إلى صفقة مع ERCOT، شبكة الكهرباء في تكساس، التي أتاحت لها الحصول على أكثر من 13 مليون دولار من أرصدة الطاقة، بقيمة تزيد عن 500 بيتكوين بالأسعار الحالية.

رغم النجاح الذي حققته “CleanSpark” و”Riot Blockchain”، فإن “Marathon Digital Holdings” قد تجاوزتهما، حيث أفادت بأنها قامت بتعدين 1242 بيتكوين خلال سبتمبر، لتصل إلى إجمالي 8610 بيتكوين منذ بداية العام.

كما استغلت “Marathon” الفرصة لتحديد خططها المستقبلية، حيث أخبرت في بيان لها بما يلي:

لا يزال نمو الشركة هو هدفنا الرئيسي. والآن، بعد أن وصلنا إلى هدفنا الأول من 23 إكهاش، نقوم بتقييم فرص لزيادة 5 إكهاشات في معدل التجزئة، بما في ذلك المواقع الدولية ذات التكلفة المنخفضة للطاقة المتجددة.

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