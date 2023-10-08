تقرير “Certik” يكشف حجم خسائر سوق الكريبتو من عمليات القرصنة والاحتيال في شهر سبتمبر

أفادت شركة الأمن السيبراني “Certik” بأن العملات الرقمية التي تمت سرقتها عبر استغلال البرمجيات والهجمات السريعة وعمليات الاحتيال خلال شهر سبتمبر بلغت قيمتها حوالي 332 مليون دولار.

وقد شكلت البرمجيات الخبيثة وحدها أكثر من 98% من إجمالي الخسائر (329.8 مليون دولار)، بينما لم تتجاوز الخسائر من هجمات القروض السريعة وعمليات الاحتيال (سحب البساط) 2.4 مليون دولار.

أشار التقرير إلى حادث استغلال “Mixin Network” البالغ 200 مليون دولار كأكبر حادث في شهر سبتمبر، والذي وقع بالضبط في 23 سبتمبر.

طلب فريق “Mixin Network” من المهاجمين إعادة بقية أموال المستخدمين وعرضوا مكافأة مقابل ذلك.

قبل أسابيع قليلة، تعرضت منصة تبادل العملات المشفرة Coinex لاستغلال نتج عنه سرقة أصول رقمية تقدر بـ 54 مليون دولار.

وتشير التقارير إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال وجود تسريب للمفاتيح الخاصة التي سمحت للمجرمين بنقل الأموال من المحافظ الساخنة للمنصة.

وفي ذات السياق، في أغسطس، كانت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية المسروقة عبر استغلال البرمجيات 13.5 مليون دولار فقط.

ووفقا لذات التقرير فإن الخسائر من هجمات القروض السريعة انخفضت بشكل كبير من 6.4 مليون دولار في أغسطس إلى 0.4 مليون دولار في سبتمبر.

وتشير بيانات شركة الأمان السيبراني إلى أن القيمة الإجمالية للأموال التي تم سرقتها من منصات العملات الرقمية منذ بداية العام قد تجاوزت الآن 1.3 مليار دولار.

وكان هذا الرقم في أغسطس أقل بقليل من مليار دولار.

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