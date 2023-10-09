هيئة مراقبة المستهلك الأمريكية تدرس تطبيق قوانين الخدمات المصرفية الإلكترونية على العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:48 صباحاً - تدرس أكبر وكالة أمريكية للحماية المالية للمستهلك تطبيق قانون تحويل الأموال الإلكتروني (EFTA) على العملات المشفرة، في محاولةٍ منها لحماية المستهلكين من تحويلات العملات المشفرة الاحتيالية.

صرّح رئيس مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB)، روهيت شوبرا، خلال مؤتمر المدفوعات الذي عقده معهد "بروكينغز" في 6 أكتوبر، بأن وكالته تتطلع إلى تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية على "الدولارات الرقمية الخاصة والعملات الافتراضية الأخرى"، حيث قال:

"للحد من الأخطاء والاختراقات والتحويلات غير المصرح بها، تستكشف (CFPB) تقديم إرشاداتٍ إضافية للمشاركين في السوق بهدف الإجابة على أسئلتهم فيما يتعلق بتطبيق قانون التحويل الإلكتروني للأموال على الدولار الرقمي والعملات الافتراضية الأخرى."

تم إقرار القانون الاتحادي (EFTA) عام 1978، ويركّز القانون بشكلٍ أساسي على حماية المستهلكين عند تحويل الأموال إلكترونياً، سواء عن طريق بطاقات الخصم أو أجهزة الصراف الآلي أو الحسابات المصرفية، ويهدف إلى الحد من خسائر المستهلكين بسبب التحويلات غير المصرح بها.

"شوبرا" وهو يشرح عن خطط (CFPB) المُتعلقة بالعملات المشفرة تشمل تقديم إرشادات حول كيفية تطبيق قوانين تحويل الأموال الإلكترونية الحالية على العملات المشفرة. المصدر: Youtube

تُلزم اللوائح التنظيمية المؤسسات المالية بإبلاغ المستهلكين بما إذا كانت - أو متى ستكون - مسؤولة عن التحويلات غير المصرح بها. ومن المُفترض أن يتم تقديم الإفصاحات اللازمة قبل إجراء أي تحويلٍ إلكتروني على حساب المستخدم.

تأتي هذه الخطوة وسط ارتفاع عدد الاختراقات التي تتعرض لها منصات العملات المشفرة بنسبة تزيد عن 150 ٪ على أساس سنوي، ومع دخول الأسبوع الثاني لأول محاكمة جنائية للمؤسس المشارك لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، المُتهم بالوصول إلى أموال العملاء واستخدامها بطريقة احتيالية.

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وفي هذا السياق، أضاف "شوبرا" أن (CFPB) ستصدر أيضاً أوامر إلى "بعض شركات التكنولوجيا الكبيرة" للحصول على معلومات حول ممارساتها التجارية فيما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية وإصدار العملات الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستنظر الوكالة في إمكانية استكشاف الجهات غير المصرفية التي تقدم منصات للدفع.

اقترح "شوبرا" أيضاً أن يُصنف مجلس الإشراف على الاستقرار المالي التابع لوزارة الخزانة بعض أنشطة العملات المشفرة على أنها "نشاط مقاصة أو تسوية للمدفوعات من الناحية النظامية".