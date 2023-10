تقرير: بورصة العملات المشفرة "Upbit" استهدفها المخترقون 159 ألف مرة في النصف الأول من العام

تام شمس - الاثنين 9 أكتوبر 2023 11:50 صباحاً - استُهدفت بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية "Upbit" أكثر من 159000 مرة من قبل المخترقين، في النصف الأول من عام 2023، وفقًا للشركة الأم.

تم الإبلاغ عن هذه الأرقام من قبل "دونامو" (Dunamu)، وهي الشركة التي تمتلك وتدير "Upbit "، إلى ممثل كوريا الجنوبية من حزب سلطة الشعب "بارك سيونغ جونغ"، وفقاً لتقريرٍ صدر في 9 أكتوبر من قبل وكالة أنباء "يونهاب" التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها.

يُظهر التقرير زيادة بنسبة 117 ٪ عن النصف الأول من عام 2022 وزيادة هائلة بنسبة 1800 ٪ عن النصف الأول من عام 2020.

تُعد "Upbit" واحدةً من أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، حيث يبلغ حجم التداول اليومي حوالي 1.2 مليار دولار، وفقاً لـ "CoinGecko". وتتضمن لائحة البورصات الرئيسية الأخرى "Bithumb" و"Coinone" و"Gopax".

لمواجهة محاولات القرصنة وتعزيز أمن المنصة، قالت "دونامو" إن "Upbit" زادت من نسبة الأموال التي تحتفظ بها في المحافظ الباردة إلى 70٪، كما رفعت "Upbit" من إجراءاتها الأمنية بهدف حماية للأموال المودعة في المحافظ الساخنة.

تتعرض المحافظ الساخنة إلى الاختراق أكثر من المحافظ الباردة لأن مفاتيحها الخاصة يتم تخزينها عبر الإنترنت، على عكس المحافظ الباردة التي يتم تخزين مفاتيحها على الأقراص الصلبة الخارجية وأجهزة الـ USB.

عانت بورصة "Upbit" في عام 2019 من عملية اختراق تسببت بخسارة 50 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، لم تتعرض "Upbit" لأي خروقات أمنيٍّة، كما قال متحدث باسم "دونامو" لـ "يونهاب".

ومع ذلك، اضطرت "Upbit" إلى إيقاف خدمات توكنات "Aptos" في أواخر سبتمبر بعد أن فشلت المنصة في التعرف على التوكن المزيف، "ClaimAPTGift.com"، الذي وصل إلى 400 ألف محفظة من محافظ "Aptos" التي يُرمز لها بـ (APT).

1/ Crypto Deposits Security Thread

Today’s Upbit incident highlights a crucial aspect that is often overlooked - the security of crypto deposits. While a lot is discussed around private key management & withdrawals security, deposits have a similar attack surface. ⤵️ pic.twitter.com/5NEAyJB63N— Nass Eddequiouaq (@nassyweazy)