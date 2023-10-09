Gitcoin ترتكب خطأً وتحول 460 ألف دولار إلى عنوان عقد أحادي الاتجاه

تام شمس - الاثنين 9 أكتوبر 2023 11:50 صباحاً - اعترفت المنصة المطورة للعملات المشفرة "جيت كوين" (Gitcoin) بخسارة نحو 460 ألف دولار من توكنات (Gitcoin) بعد إرسال الأموال عن طريق الخطأ إلى عنوان عَقد غير قابل للاسترداد.

في 6 أكتوبر، نشر كوتش جوناثان، المسؤول عن المشروع، تفاصيلَ الحادث على منتدى حوكمة جيتكوين، حيث قال إنَّ نقل توكنات (GTC) من الخزانة كان مخصَّصاً للبضائع والميمات واقتراح ميزانية التسويق.

ومع ذلك، بدلاً من الذهاب إلى عنوان متعدِّدِ التواقيع، ذهبت الأموال إلى عقد توكن (GTC) بدلاً من ذلك.

كما ذكر أنَّ "هذا جعل الأموال عالقة في العَقد، دون أيِّ وسيلة لاستردادها".

فُقد ما مجموعه 521,440 توكناً من توكنات GTC في عملية التحويل الخاطئة. علماً بأنَّ تداول العملة كان أقل بقليل من 0.90 دولاراً في ذلك الوقت، ما جعل الخسارة تقدَّر بنحو 461,000 دولار.

تفاصيل المعاملة وعنوان الوجهة. المصدر: gov.gitcoin.co

بعد النقل، جرى الاتصال بمطوري (Gitcoin) الأساسيين لاستكشاف ما إذا كان العَقد يحتوي على وظيفة سحب أو كان قابلاً للترقية، ولكن تأكد أنَّه لم يكن أيُّ الأمرين خياراً، لذلك عُدَّت الأموال مفقودة.

في ضوء الحادث، شارك الفريق خططاً لضمان عدم تكرار هذا الخطأ مرة أخرى وإنشاء مساءلة أكثر وضوحُا في حال تكرَّر ذلك.

وخلص كوتش جوناثان إلى أنَّ "حاملي التوكنات الكبار ومتعدِّدي التواقيع يتحملون مسؤولية أن يكونوا أكثر اجتهاداً عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأموال التي لا تخصهم (بمن فيهم أنا)".

ومن جهته علَّق عمر خان، الباحث في (Gitcoin)، على المنتدى أنَّ المنظمة اللامركزية المستقلة يمكن أن تعدَّ التوكنات المفقودة انخفاضاً في المعروض من توكن GTC بدلاً من خسارة أموال الخزانة.

فيما قال المراقبون: "من المحزن أنَّ تجربة المستخدم للعملات المشفرة معطلة حقاً إذا كان هذا يمكن أن يحدث".

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(Gitcoin) منصَّة لتمويل بناة الويب 3 الذين يبحثون عن عمل مفتوح المصدر، حيث يمكن لمالكي المشروعات ومطوريها نشر مشرعاتهم، في حين يمكن للمانحين تصفُّح قائمة بالمشروعات واختيار ما يرغبون في تمويله.

الجدير بالذكر أنَّ سعر GTC انخفض بنسبة 1.1٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكان يتداول عند 0.889 دولارا في وقت كتابة هذا التقرير. علاوة على ذلك، انخفض التوكن بنسبة هائلة بلغت 99٪ منذ أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو 2021 عند 89.62 دولاراً، وفقاً لـ (CoinGecko).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره