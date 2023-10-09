دراسة: تمويل سوق العملات الرقمية يصل إلى أدنى مستوياته منذ 2020

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة “Messari”، المتخصصة في أبحاث سوق العملات المشفرة، أن تمويل سوق العملات المشفرة خلال الربع الثالث من 2023 تراجع لأدنى مستوياته منذ الربع الأخير من 2020.

وفقا لتقرير حالة تمويل العملات المشفرة، سجل الربع الثالث انخفاض جديد في إجمالي المبالغ وعدد الصفقات، حيث لم يتجاوز إجمالي التمويل 2.1 مليار دولار عبر 297 صفقة، مما يمثل انخفاض بنسبة 36٪ مقارنة بالربع الثاني من 2023.

تمويل العملات المشفرة يعود لمستويات 2020 في الربع الثالث:

أبرز الباحثون في “Messari” أن معظم الصفقات خلال الربع الثالث كانت مركزة في جولات التمويل المبكر، مثل:

استثمارات ما قبل التأسيس، والتمهيد، وجولات السلسلة A.

وكان التمويل الأولي هو الأكبر، حيث تم جمع حوالي 488 مليون دولار عبر 98 جولة.

ارتفعت صفقات المرحلة المبكرة لتشكل 48% من إجمالي الصفقات في الربع الثالث من 2023، مقابل 37% في الربع الرابع من 2020، بينما تراجعت صفقات المرحلة اللاحقة – السلسلة B والجولات التالية – إلى 1.4% من 8% خلال نفس الفترة.

وأوضحت Messari أن هذا التطور يعكس استراتيجية المستثمرين للتكيف مع السوق الهابطة، حيث يسعون لتمويل المشاريع التي قد توفر عائدات أعلى عند تحسن السوق.

من الجدير بالذكر أن المستثمرين قد أعادوا توجيه اهتماماتهم من المشاريع في المرحلة اللاحقة إلى تلك في المرحلة المبكرة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يظهر جليا في توزيع الصفقات خلال الربع الثالث.

فيما يخص تمويل القطاعات، برزت قطاعات البنية التحتية للبلوكشين والألعاب والتمويل اللامركزي (DeFi) كأكثر القطاعات تمويلا في الربع الثالث.

وحققت البنية التحتية للبلوكشين الحصة الأكبر من التمويل بنسبة 18%، في حين سجلت DeFi أكبر عدد من الصفقات، وحصل قطاع الألعاب على استثمارات بقيمة حوالي 250 مليون دولار.

وأشارت Messari إلى أن قطاع الخدمات، الذي يشمل وظائف الأعمال التكميلية مثل التسويق والحاضنات والأمان والخدمات القانونية، كان القطاع الوحيد الآخر الذي حصل على تمويل متوسط يزيد عن 100 مليون دولار خلال الأشهر 12 الماضية.

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