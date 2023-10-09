Huobi وKuCoin من بين 140 بورصة عملات مشفرة "غير مصرَّح بها": الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة

تام شمس - الاثنين 9 أكتوبر 2023 12:52 مساءً - كانت هيئة السلوك المالي (FCA)، وهي هيئة تنظيم الأسواق المالية في المملكة المتحدة، مشغولة يوم الأحد 8 أكتوبر، حيث أضافت العديد من بورصات العملات المشفرة إلى قائمتها التحذيرية للشركات غير المرخَّصة التي "يجب على العملاء تجنُّبها".

أُضيف ما مجموعه 143 كياناً جديداً إلى القائمة التحذيرية، بما في ذلك البورصات الرئيسة، مثل "إتش تي إكس" (HTX) المملوكة لشركة "هوبي" (Houbi) و"كو كوين" (KuCoin). ولكن لا تكشف قائمة التحذير الكثيرَ بصرف النظر عن العبارة: "يجب عليك تجنُّب التعامل مع هذه الشركة".

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ومع ذلك، يجب أن تكون الشركات المسموح لها "بتنفيذ أنشطة الأصول المشفرة" في المملكة المتحدة إما مسجَّلة لدى هيئة السلوك المالي أو مُنحت وضعاً مؤقتاً للعمل. ففي يوليو، اقترح جيسون بروبين، مسؤول العروض الترويجية المالية للعملات المشفرة في هيئة السلوك المالي، أنَّ عدم الامتثال قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية:

"سنتخذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يروجون بشكل غير قانوني للمستهلكين في المملكة المتحدة. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وضع الشركات على القائمة التحذيرية الخاصة بنا، والتي تطلب إزالة مواقع الويب وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات وجميع العروض الترويجية الأخرى المخالفة وإجراءات الإنفاذ".

في أغسطس، كشفت هيئة السلوك المالي أنَّها تلقت منذ عام 2020 نحو 291 طلباً للتسجيل، ووافقت على 38 منها فقط، أي نحو 13٪. في وقت النشر، تشمل قائمة هيئة السلوك المالي لمزودي الأصول المشفرة المسجلين 42 كياناً، مثل "بيتستامب" (Bitstamp) و"ريفولوت" (Revolut) و"جيميناي" (Gemini).

يُذكر أنَّ "باي بال" (PayPal) أوقفت مؤخَّراً معاملات العملات المشفرة لعملائها في المملكة المتحدة حتى تكتشَّف كيفيةُ الامتثال لمتطلبات هيئة السلوك المالي. كما أنَّ بورصة العملات المشفرة "بايبت" (Bybit)، التي تتخذ من دبي مقرَّاً لها، علَّقت جميعَ خدماتها في المملكة المتحدة في أواخر سبتمبر بسبب "التغييرات التنظيمية".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره