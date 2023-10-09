بينانس وأو كي إكس تعملان على الامتثال لقواعد الترويج المالية الجديدة في المملكة المتحدة

تام شمس - الاثنين 9 أكتوبر 2023 02:46 مساءً - أعلنت بورصات العملات المشفرة العالمية الكبرى، مثل "بينانس" (Binance) و"أو كي إكس" (OKX)، أنها تعمل على الامتثال للوائح الترويج المالي الجديدة في المملكة المتحدة.

إذ أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة نظامَ الترويج المالي الجديد (FinProm) في البلاد في 8 أكتوبر لشركات العملات المشفرة، بهدف ضمان عروض ترويجية عادلة ونظيفة وشفافة للعملات المشفرة.

أعلنت بينانس في 6 أكتوبر أنها أطلقت نطاقاً جديداً لمستخدمي المملكة المتحدة ودخلت في شراكة مع منصة الإقراض المحلية من نظير إلى نظير "ريبيلدينغ سوساييتي" (Rebuildingsociety).

تماشياً مع تحديث الامتثال، سيُعاد توجيه مستخدمي التجزئة في المملكة المتحدة من بينانس إلى نطاق محلي بدءاً من 8 أكتوبر، والذي سيعرض فقط منتجات وخدمات بينانس المسموح بها وفقاً للوائح المملكة المتحدة. ستشمل هذه المنتجات التداول الفوري والتداول بالهامش، و"بينانس باي" (Binance Pay)، وسوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، والقروض وغيرها.

ومع ذلك، وفقاً لقواعد هيئة السلوك المالي الجديدة، ستتوقف بينانس عن تقديم منتجات معيَّنة، مثل بطاقات الهدايا ومكافآت الإحالة والأكاديمية والبحوث، حسبما جاء في الإعلان.

لن تنطبق التغييرات إلا على مستخدمي التجزئة في المملكة المتحدة، ولن تؤثر على المستخدمين المعفيين بموجب قواعد نظام الترويج المالي الجديد (FinProm)، بما في ذلك بعض المستثمرين المؤسسيين والمهنيين.

ومن ناحية أخرى، أصدرت "أو كي إكس" (OKX) أيضاً بياناً حول امتثالها لقواعد نظام الترويج المالي الجديدة (FinProm) في 6 أكتوبر. إذ قالت البورصة إنها خفضت عروضها من التوكنات إلى نحو 40 أصلاً واعتمدت تحذيرات مخاطر لافتة للنظر على واجهتها. يقع أحد هذه التحذيرات في أعلى الصفحة الرئيسة لموقع OKX، ويدعو المستثمرين إلى قضاء بضع دقائق لمعرفة المزيد عن مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة؛ وفيما يلي نص التحذير:

"لا تستثمر ما لم تكن مستعداً لخسارة كل الأموال التي تستثمرها. هذا استثمار عالي المخاطر، ويجب ألا تتوقَّع أن تكون محمياً إذا حدث خطأ ما".

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت OKX حساباً مخصصاً في المملكة المتحدة على منصة X (تويتر سابقاً)، ووعدت بذكر المنتجات والخدمات التي ستكون متوافقة مع لوائح المملكة المتحدة الجديدة على صفحة وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى جانب بينانس وأو كي إكس، تعدُّ خدمة الدفع بالعملات المشفرة، "مون باي" (MoonPay) شركة أخرى في الصناعة تعمل على الامتثال لقواعد نظام الترويج المالي الجديد (FinProm). وفقاً لنائب المستشار العام لشركة مونباي، مات سوليفان، فإنَّ أحد أكبر التحديات لضمان الامتثال للقواعد يرتبط بتشغيل شركة عالمية.

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قال سوليفان في بيان إلى كوينتيليغراف: "ينشأ التحدي في ضمان الامتثال لجميع هذه المتطلبات الجديدة في المملكة المتحدة، بالتزامن مع العمل في جميع أنحاء العالم"، مضيفاً:

"يتطلب ضمان الامتثال لقواعد FinProm تحديثات المنتجات المحلية، وتنفيذ العمليات والسياسات الجديدة، بالإضافة إلى التعليم في جميع أنحاء الشركة. [...] قد تكون ثمَّة مرحلة من ’الاستقرار‘ إلى جانب أنَّ وجهات النظر الأولية فيما يتعلق بتطبيق قواعد معيَّنة قد تتطور بمرور الوقت".

يبدو أنَّ بعض شركات العملات المشفَّرة تكافح من أجل الامتثال لقواعد الترويج الجديدة في المملكة المتحدة. وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة السلوك المالي في 8 أكتوبر، ربما كانت بورصات العملات المشفَّرة الرئيسة مثل "كو كوين" (KuCoin) و"إتش تي إكس" (HTX) ("هوبي" Huobi سابقاً) تروج لخدماتها دون إذن. علماً بأنَّ الشركتين أُضيفتا إلى قائمة تضم 143 شركة وصفت بأنَّها "شركات غير مرخصة" لا يُسمح لها بالعمل في المملكة المتحدة.

فقد أُضيف ما مجموعه 143 كياناً جديداً إلى القائمة التحذيرية، بما في ذلك البورصات الرئيسة، مثل "كو كوين" (KuCoin) و"إتش تي إكس" (HTX) المملوكة لشركة "هوبي" (Houbi). ولكن لا تكشف القائمة التحذيرية الكثيرَ بصرف النظر عن العبارة: "يجب عليك تجنُّب التعامل مع هذه الشركة".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره