أوكرانيا تعلن خارطة طريق لتنظيم الذكاء الاصطناعي

تام شمس - الاثنين 9 أكتوبر 2023 02:46 مساءً - قدمت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية خارطة الطريق التنظيمية للذكاء الاصطناعي في 7 أكتوبر، حيث نُشرت خارطة الطريق على موقع الوزارة الإلكتروني، وتنصُّ على أنَّها تهدف إلى مساعدة الشركات المحلية على الاستعداد لاعتماد قانون مشابه لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي. كما تسعى إلى تثقيف المواطنين حول حماية أنفسهم من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وفقاً لإعلان خارطة الطريق، فإنَّها تستند إلى نهجٍ تصاعديٍّ يقترح الانتقالَ من الأقلِّ إلى الأكثر، مع تزويد الشركات بأدوات للتحضير للمتطلبات المستقبلية قبل اعتماد أي قوانين.

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تحدد خارطة الطريق مرحلة أولية للسماح للشركات بالتكيُّف مع القوانين المحتملة في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، في حين يوضح نائب وزير التحول الرقمي أولكسندر بورنياكوف:

"نحن نخطط لتكوين ثقافة التنظيم الذاتي للأعمال بعدة طرائق؛ على وجه الخصوص، عبر التوقيع على مدونات قواعد السلوك الطوعية التي ستشهد على الاستخدام الأخلاقي للشركات للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات. فيما تتمثَّل أداة أخرى في الورقة البيضاء التي ستعرِّف الشركات بنهج التنفيذ التنظيمي وتوقيته ومراحله".

وفقاً لخارطة الطريق، من المتوقَّع إعداد مسوَّدة تشريع الذكاء الاصطناعي الأوكراني في عام 2024، ولكن ليس قبل أن يأخذها قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي في الاعتبار للسماح للقانون الوطني.

في يونيو، أقرَّ البرلمان الأوروبي قانونَ الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، وبمجرد تنفيذه، سيحظر القانون بعضَ خدمات الذكاء الاصطناعي ومنتجاته مع الحدِّ من خدمات ومنتجات أخرى أو تقييدها.

من بين التقنيات المحظورة تماماً المراقبةُ البيومترية، وأنظمة التسجيل الاجتماعي، والشرطة التنبؤية، وما يسمى "التعرُّف على المشاعر"، وأنظمة التعرُّف على الوجه غير المستهدفة. فيما سيُسمح لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل "تشات جي بي تي" (ChatGPT) من (OpenAI) و(Bard) من (Google)، بالعمل شريطة أن تُصنَّف مخرجاتُها على أنها أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره