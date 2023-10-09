الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI يعبر عن قلقه إزاء موقف الولايات المتحدة تجاه العملات المشفرة

يواجه عالم العملات المشفرة، وبالأخص البيتكوين، تحديات غير مسبوقة هذا العام، بسبب الفحص والتشديد التنظيمي المتزايد من قبل الحكومة الأمريكية.

على الرغم من الصعود الرائع للبيتكوين في النصف الأول من 2023، فإن الزخم قد تراجع بشكل ملحوظ.

يشير تسريب حديث من مصدر مطلع في شركة BlackRock إلى أن سوق العملات المشفرة قد يكون على وشك تحول كبير.

أعرب “سام ألتمان” -العقل المدبر وراء تأسيس شركة OpenAI والذي يعد أيضا أحد الشخصيات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي- عن قلقه بشأن الموقف العدائي للحكومة الأمريكية تجاه العملات المشفرة، معتبرا أن تحركات الحكومة تشير إلى رغبة في التحكم بقطاع العملات المشفرة.

في حديث أجراه مؤخرا في برنامج “جو روجان” الإذاعي الشهير، عبر “ألتمان” عن تحفظاته حول استراتيجية الحكومة الأمريكية، وصرح بالقول:

إن التحركات الأخيرة من الحكومة الأمريكية، وخصوصا تجاه العملات المشفرة، تثير قلقي بشكل كبير. يبدو أن هناك رغبة أساسية في التحكم والسيطرة على قطاع العملات المشفرة.

كما تحدث “ألتمان” عن المخاطر المرتبطة بالمراقبة الشاملة، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية، وعبر عن شكوكه حول العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والتي يراها كأدوات قد تعزز من قدرة الدولة على التحكم في الحريات المالية للأفراد.

كانت فكرة الدولار الرقمي كعملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) موضوع للنقاش بين الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة.

يعتقد “جيروم باول”، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن تحقيق هذه التكنولوجيا لا يزال بعيد المنال.

على الرغم من تعرضه لانتقادات من مجتمع العملات المشفرة بسبب ارتباطه بمشروع Worldcoin، الذي يسعى لإنشاء قاعدة بيانات للمستخدمين عبر فحص العين مقابل عملة مشفرة، يظل “ألتمان” متفائلا بشأن البيتكوين.

حيث يعتقد “ألتمان” أن الفكرة وراء عملة عالمية، خالية من التحكم الحكومي، تمثل تقدما تكنولوجيا مهما.

اقرأ أيضا:

دراسة: تمويل سوق العملات الرقمية يصل إلى أدنى مستوياته منذ 2020

تقرير “Certik” يكشف حجم خسائر سوق الكريبتو من عمليات القرصنة والاحتيال في شهر سبتمبر