مؤسس كاردانو ينتقد فيتاليك بوتيرين مؤسس الايثيريوم حول هذه النقطة!

مؤخرا دخل “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للايثيريوم، في نقاش حول التحديثات المحتملة لبروتوكول وملكية شبكة ايثيريوم، مشيرا إلى أن هذه التغييرات قد تعزز من اللامركزية والكفاءة.

وقد أثارت هذه التعليقات ردود فعل سلبية من “تشارلز هوسكينسون”، مؤسس كاردانو، وبقية مجتمع كاردانو.

في تغريدة نشرها “هوسكينسون” على منصة X، وجه فيها نقدا غير مباشر لـ “بوتيرين”، مستخدما صورة متحركة GIF ساخرة.

“بوتيرين” قدم توضيحات حول كيفية استفادة المستخدمين الذين يفتقرون للموارد من التعديلات في تصميم التوقيع التحصيصي، مما يتيح لهم المشاركة الأكبر في اتخاذ القرارات وعمليات الإجماع.

وأشار إلى أن هذه التغييرات قد تخفف العبء التشغيلي على طبقة الإجماع، معززة بذلك اللامركزية في شبكة الايثيريوم.

كرد، اتهم مجتمع كاردانو الايثيريوم بمحاولة تقليد ميزات كاردانو التي طالما كانت موجودة.

بعضهم زعم أن كارادنو كانت رائدة في مجال التحصيص والتفويض للمجمعات لتحقيق الإجماع لسنوات، مشيدا بأداء كاردانو ومؤشرات اللامركزية.

تم التهكم على الايثيريوم بأنها ترتدي زي كاردانو في عيد الهالوين من خلال نسخ ميزاتها المستقرة.

كانت ردود الفعل على التغريدة متفاوتة.

بينما وافق البعض على رأي “هوسكينسون”، عبر آخرون عن شكوكهم فيما يتعلق بتركيز مجتمع كاردانو على الإيثيريوم.

أعرب المحقق “جلوكتا”، أحد مؤيدي كاردانو، عن إحباطه، مشيرا إلى أن مجتمع كاردانو يبدو أنه يولي اهتمام أكبر لأفعال الإيثيريوم مقارنة بتطوراته الخاصة.

وأكد على أن “بوتيرين” نادرا ما يعلق على كاردانو، ملمحا إلى “عقدة نقص” محتملة.

ظل “هوسكينسون” ثابتا في تعليقاته، ورد قائلا:

لقد اعترفوا بوضوح أنهم بحاجة لتقليد Ouroboros.

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