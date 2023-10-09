منصة Friend.tech تشهد تراجع حاد في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) وتواجه انتقادات واسعة

تعرضت منصة Friend.tech لضربة قوية حيث شهدت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في الشبكة انخفاضا كبيرا بنسبة 7.8٪ في يوم واحد في أوائل أكتوبر، مما يعكس تراجعا في أدائها.

مؤسس كاردانو، ومجتمعه لم يفوتوا الفرصة للتعبير عن انتقاداتهم، مع توجيه ضربات لاذعة نحو “فيتاليك بوتيرين” وشبكته.

تفاصيل الانخفاض الكبير في القيمة المقفلة TVL:

وفقا لتحليلات Dune وتغريدة من “توم وان”، محلل البيانات، تم تسجيل انخفاض هائل في القيمة المقفلة TVL، مع خسارة تقدر بحوالي 2300 إيثريوم.

وقد انخفضت القيمة المقفلة من 29.19 ألف إيثريوم إلى 27.14 ألف إيثريوم في 4 أكتوبر، وتابعت الانخفاض لتصل إلى 26.48 ألف إيثريوم بحلول 6 أكتوبر.

الهجمات والتحديات الأمنية تظل قائمة:

تم تسليط الضوء في عملية السرقة هذه على مشكلة هجمات مبادلة بطاقة SIM، حيث يُفترض أن أحد المحتالين استطاع الاستيلاء على 387 ألف دولار من الايثيريوم من خلال هذه الهجمات.

ورغم تحديثات الأمان التي قامت بها Friend.tech، يُظن أن هجمات مبادلة بطاقة SIM كانت السبب الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في القيمة المقفلة TVL لهذا البروتوكول.

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