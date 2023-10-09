منتجات الاستثمار في العملات المشفرة تشهد أكبر تدفقات منذ يوليو وفقاً لـ CoinShares

تام شمس - الاثنين 9 أكتوبر 2023 03:56 مساءً - استمرت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية في رؤية تدفقاتٍ كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2023، وفقاً لتقريرٍ جديد.

شهدت منتجات الاستثمار في العملات المشفرة تدفقاتٍ كبيرة للأسبوع الثاني على التوالي، بلغ مجموعها 78 مليون دولار، حسبما ذكرت شركة إدارة الأصول المشفرة "CoinShares" في تقريرها التحليلي الأسبوعي في 9 أكتوبر.

ووفقاً لـ CoinShares، ارتفعت أيضاً أحجام المنتجات المتداولة في بورصة العملات المشفرة (ETPs) بنسبة 37 ٪ خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 1.1 مليار دولار. كما ارتفعت أحجام تداول البيتكوين بنسبة 16 ٪ في البورصات الموثوقة، وفقاً للتقرير.

وإضافةً إلى ذلك، واصلت سولانا (SOL)، ثامن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، التأكيد على أنها "العملة البديلة المفضلة"، حيث وصلت تدفقاتها الأسبوعية إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2022. وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت العملة المشفرة بنحو 14 ٪ خلال الثلاثين يوماً الماضية، إلا أنها لا تزال منخفضة بنحو 32٪ عن العام الماضي، وفقاً للبيانات المأخوذة من "CoinGecko".

Solana (SOL) one-year price chart. Source: CoinGecko

بالرغم من النمو الكبير الذي شهدته منتجات العملات المشفرة، فأن بعض المنتجات الاستثمارية الرئيسية في فضاء العملات المشفرة تشهد تحركاتٍ أكثر هدوءاً، حيث أكدت "CoinShares" أن صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية الخاصة بعقود الإيثريوم الآجلة، والتي بدأت بالتداول لأول مرة في 2 أكتوبر، لم تجتذب سوى حوالي 10 ملايين دولار في الأسبوع الأول.

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كما ذكرت "CoinShares" أيضاً أن 90٪ من التدفقات التي شهدتها الأصول المشفرة جاءت من أوروبا، في حين شاركت الولايات المتحدة وكندا بتدفقاتٍ بقيمة 9 ملايين دولار فقط.

Crypto flows by country of exchange. Source: CoinShares

ووفقاً للبيانات، كانت ألمانيا وسويسرا من أكبر المساهمين في التدفقات، حيث قدرت المبالغ بـ 37.3 مليون دولار و31.3 مليون دولار، على التوالي، لتستحوذ الدولتان بذلك على 88 ٪ من التدفقات الأوروبية التي شهدتها منتجات الأصول المشفرة خلال الأسبوع الماضي.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تعمل فيه "CoinShares" على توسيع عملياتها في الولايات المتحدة، حيث قدمت الشركة أول عروضها في البلاد في سبتمبر 2023، في أشارةٍ منها إلى ثقتها بقدرة البلاد على أن تكون رائدة عالمياً من حيث تطوير الأصول الرقمية وتنظيمها.