هيمنة البيتكوين على السوق تتجاوز 50٪ لأول مرة منذ يونيو 2023

في ظل استقرار نسبي لأسعار البيتكوين خلال 48 ساعة الأخيرة، شهدت هيمنة البيتكوين على السوق ارتفاعا، حيث تجاوزت نسبة الهيمنة 50%، وهي أعلى نسبة منذ يونيو الماضي.

يأتي هذا في ظل تراجع ملحوظ للعملات البديلة، حيث سجلت AVAX أكبر الخسائر.

البيتكوين تحافظ على استقرارها:

بدأت البيتكوين الأسبوع بحركة صعودية قوية، حيث زادت قيمتها بأكثر من 1500 دولار في يوم واحد، لتصل إلى ذروة 6 أسابيع عند أكثر من 28,600 دولار.

بعدها تراجعت سريعا لتستقر حول مستوى 27,000 دولار.

ورغم الاستقرار النسبي الذي شهدته في الأيام التالية، فقدت البيتكوين قوتها مجددا وتراجعت إلى 27,200 دولار بعد فشلها في الحفاظ على مستوى 28,000 دولار.

وفي يوم السبت، شهدت قفزة أخرى لتصل إلى 28,300 دولار، لكنها لم تستطع الحفاظ على هذا المستوى وتراجعت مرة أخرى لتستقر حول 28,000 دولار.

العملات البديلة تفقد زخمها:

في الوقت الذي تستقر فيه البيتكوين، تشهد العملات الرقمية البديلة تراجعا، مع تسجيل العديد منها لخسائر طفيفة، مثل:

الايثيريوم وعملة بينانس وبولكادوت.

وخسائر أكبر قليل لـ XRP وSOL وDOG وMATIC وLTC وBCH.

وتعتبر AVAX من بين العملات الرقمية الأكثر تضررا، حيث تراجعت بنسبة 3.3%، لتتداول تحت 10 دولار.

بشكل عام ورغم الانخفاض الطفيف في القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة، تظل هيمنة البيتكوين واضحة، مما يشير إلى تراجع الزخم بالنسبة للعملات الرقمية البديلة.

يبقى السؤال حول ما إذا كانت البيتكوين ستواصل هذا الاتجاه الصعودي في هيمنتها على السوق، أو إذا كانت العملات البديلة ستتمكن من استعادة بعض من زخمها في الأيام والأسابيع المقبلة.

وفي ظل استمرار التقلبات والتحديات في السوق، يبقى المستثمرون في حالة ترقب لرؤية كيف سيتطور الوضع.

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