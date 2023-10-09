إتش تي إكس تستعيد 8 ملايين دولار من الأموال المسروقة، وتصدر مكافأة 250 إيثيريوم للمخترق

تام شمس - الاثنين 9 أكتوبر 2023 05:58 مساءً - أكدت بورصة العملات المشفرة (HTX) التابعة لشركة "هوبي غلوبال" (Huobi Global) استعادة الأموال التي سرقها أحد المخترقين في أواخر سبتمبر، وأصدرت مكافأة قدرها 250 إيثيريوم (ETH) بعد حل المشكلة.

استُنزفت إحدى مَحافظ HTX الساخنة بقيمة 5000 إيثيريوم في 25 سبتمبر، بقيمة تبلغ نحو 8 ملايين دولار في ذلك الوقت؛ بعد وقت قصير من حدوث الاختراق، اتصلت الشركة بالقراصنة وادَّعت أنها تعرف هويتهم.

عرضت HTX في النهاية دفع مكافأة بنسبة 5٪ بقيمة نحو 400000 دولار وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني إذا أعاد المخترقون 95٪ من الأموال قبل الموعد النهائي في 2 أكتوبر.

في منشور بتاريخ 7 أكتوبر (تويتر سابقاً)، قال مستثمر (Huobi Global) ومستشار (HTX)، جوستين صن: "لقد اتخذ المخترق الخيار الصحيح. نود أن نعرب عن امتناننا للجميع في هذه الصناعة لمساعدتهم!"

كما أضاف أنَّ "تعزيز أمن البلوكتشين وحماية أصول المستخدمين ليست مهمة سهلة أبداً، ونحن نعمل بلا كلل! إنَّ توفير الأمن الكامل لأصول المستخدم هو دائماً هدفنا الذي نسعى جاهدين لتحقيقه! نحن ممتنون للدعم المستمر من مستخدمينا ومجتمعنا!".

انتشر القراصنة كثيراً في الربع الثالث من عام 2023، فوفقاً لتقرير حديث صادر عن منصة أمن البلوكتشين (Immunefi)، كان ثمَّة 76 اختراقاً لمشروعات وشركات العملات المشفرة والويب 3 في الربع الثالث من عام 2023، مقارنةً بـ 30 اختراقاً في الربع الثالث من عام 2022.

في الأسبوع نفسه اختُرقت HTX، كما جرى استغلال بروتوكول "شبكة ميكسين" (Mixin Network) اللامركزي عبر الشبكة بنحو 200 مليون دولار بعد أن اخترق المهاجمون مزود خدمة سحابية تابع لجهة خارجية.

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عرضت شبكة ميكسين مكافأة بقيمة 20 مليون دولار إذا أُعيدت الأموال؛ ومع ذلك، يبدو احتمال استعادة الأموال ضئيلاً.

في 6 أكتوبر، ألمحت آن نيوبرغر، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للتكنولوجيا السيبرانية والناشئة، لبلومبرغ أن المخترقين الكوريين الشماليين قد يكونون وراء استغلال شبكة ميكسين.

إذ قالت: "يبدو أنَّ الحرفة التجارية هي النوع نفسه من الحرف التجارية الذي رأيناه من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سابقاً".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره