تراجع الاهتمام بالبيتكوين على محرك البحث “قوقل” إلى أدنى مستوياته منذ 2020

شهد الاهتمام بالبحث عن البيتكوين على محرك البحث “قوقل”، تراجعا ليصل إلى أدنى نقطة له منذ أكتوبر 2020، بحسب ما تظهره بيانات Google Trends.

تستقر العملة المشفرة الرئيسية حاليا عند مستوى 27500 دولار.

تشير الإحصائيات الجديدة إلى أن الاهتمام بالبحث عن البيتكوين تراجع مؤخرا إلى النقطة 14، مقابل ذروته التي بلغت 100 في مايو 2021 و63 التي تم تسجيلها في يونيو 2022.

يُعتبر هذا الانخفاض في الاهتمام، على نطاق واسع داخل مجتمع العملات المشفرة، كإشارة إيجابية وذلك من ناحية أن السوق أصبح أقل هياجا وتقلبا.

تاريخيا، عادة ما تُشير هذه الفترات من الاهتمام العام المنخفض إلى حركات سعرية كبيرة مُرتقبة.

ألقت بينانس الضوء على العد التنازلي لانقسام مكافأة تعدين البيتكوين على صفحتها الرئيسية.

يعتقد “Changpeng Zhao”، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هناك المزيد من النقاشات والتوقعات المتعلقة بسعر البيتكوين مع اقتراب موعد الانقسام.

ورغم أن الارتفاع الفوري في الأسعار بعد الانقسام ليس مضمون، فإن البيتكوين قد يصل إلى مستويات قياسية في العام القادم.

ومع ذلك، يُحذر “CZ” من الإفراط في التفاؤل، مُشددا على أن الأداء الماضي لا يضمن النتائج في المستقبل.

بغض النظر عن تأثير الانقسام القادم على السعر، من المحتمل بشدة أن تكون البيتكوين في صدارة الأخبار في الفترة التي تُسبق هذا الحدث المرتقب.

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