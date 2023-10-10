منصة بينانس تُطلق نظام نسخ التداول: التفاصيل هنا

أطلقت بينانس التي تعد من المنصات الرائدة عالميا في تداول العملات المشفرة، خاصية جديدة لتداول النسخ، داعية جميع عملائها لاختبار مهاراتهم في هذا النظام الآلي.

تبرز لوحة المتصدرين الخاصة بها بمشاركة متداولين بارعين، مُظهرة مقاييس مثيرة للإعجاب تتعلق بالربح والخسارة والأصول الخاضعة للإدارة (AUM).

تم الإعلان عن تفعيل نظام نسخ التداول على بينانس بواسطة الرئيس التنفيذي، “Changpeng Zhao”، في 9 أكتوبر 2023، عبر حسابه الشخصي X.

وفقا لـ CZ، يُمكن للعملاء، بمختلف مستويات الخبرة، محاكاة استراتيجيات التداول لبعض من أكثر المتداولين مهارة على بينانس، من خلال اللوحة الجديدة التي تم إطلاقها.

يُمكن لمتداولي العملات المشفرة اختيار المتداول الرئيسي الذي يرغبون في نسخ استراتيجياته.

لضمان شفافية عملية نسخ التداول، تُظهر بينانس مقاييس هامة تُبرز خلفية كل متداول.

يُمكن للمشاركين التحقق من “العائد على الاستثمار” (RoI)، و”الحد الأقصى للسحب” (MDD)، والأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لكل متداول محترف محتمل في بطاقتهم.

تُظهر البيانات عائد استثمار يصل إلى 500% في غضون 90 يوم، مع توفر بيانات لفترات 7 و30 يوم.

تم إطلاق أنظمة تداول النسخ من قبل عدة منصات تداول مركزية خلال 12 شهر الماضي، ومن بين المنصات التي تبنت الخاصية بشكل مبكر:

PrimeXBT وBlofin وBitget وBexplus.

في نفس اليوم، 9 أكتوبر 2023، أعلنت بينانس أيضا أنها ستستمر في تشغيل أعمالها في المملكة المتحدة، لكن بإستراتيجية ترويجية مُعدلة ووظائف محدودة، بعد تطبيق قواعد جديدة أدت إلى انسحاب بعض منصات التداول الرئيسية من السوق البريطانية، مثل Bybit، التي أعلنت عن توقفها عن العمل في المملكة المتحدة.

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