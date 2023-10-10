3Commas في"حالة تأهب قصوى" بعد اختراق العديد من حسابات المستخدمين

تام شمس - الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 09:48 صباحاً - مزوِّدُ روبوت تداول العملات المشفرة (3Commas) في "حالة تأهب قصوى" بعد اختراق بعض حسابات مستخدميه واستخدامها لإجراء الصفقات.

إذ جاء في منشور مدوَّنة نشره المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة 3Commas، يوري سوروكين، في 8 أكتوبر أنَّ الشركة تلقَّت تقاريرَ من المستخدمين بشأن صفقاتٍ غير مصرَّح بها على حساباتهم بعد إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم.

وقد وجد تحقيقٌ أنَّ "عدداً قليلاً فقط من حسابات العملاء" قد تعرَّض للاختراق واستُخدم لإجراء صفقات غير مصرَّح بها، لكن لم تفصح 3Commas عن عدد المستخدمين المتأثرين.

كتب سوروكين: "سنواصل تحقيقنا في هذه المسألة،" مضيفاً أنَّه "مع ذلك، يرجى ملاحظة أنه في هذه الأثناء، تعمل خدماتنا بشكل طبيعي، وسنواصل العمل في حالة تأهب قصوى".

كما ورد أنَّ الحسابات ذات الصفقات غير المصرَّح بها غالباً لم تمكِّن المصادقة الثنائية (2FA)، وفقاً لشركة 3Commas. إذ قالت الشركة إنَّ البيانات التي جرى الوصول إليها لا تتضمَّن بيانات واجهة برمجة تطبيقات المستخدم أو كلمات المرور.

لاتخاذ إجراءات أمنية إضافية، أفادت الشركة بأنَّها نفَّذت نهجاً جديداً لإعادة تعيين كلمات المرور وتعطيل اتصالات واجهة برمجة التطبيقات بعد أن يعيد المستخدمُ تعيينَ كلمة المرور الخاصة به. إلى جانب ذلك، أوصت المستخدمينَ بتمكين المصادقة الثنائية وتغيير كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام.

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في ديسمبر 2022، كشفت الشركة عن حادثة من أكتوبر، حيثُ سُرِّبت مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات المستخدم، ما أدى إلى صفقات غير مصرَّح بها على حسابات الضحايا.

نفى سوروكين وشركتُه 3Commas في البداية حدوثَ اختراق، واقترحوا بدلاً من ذلك أنَّ العملاء قد تعرَّضوا للاحتيال، إلَّا أنَّ الشركة رضخت في وقت لاحق، واعترف سوروكين أنَّه كان ثمَّة تسريب لواجهة برمجة التطبيقات من شركة 3Commas.

طالبَ مستخدمو 3Commas المتأثرون بتسريب واجهة برمجة التطبيقات بردِّ الأموال والاعتذار عن التعرُّض للتلاعب.

ومن جهته قال سوروكين عن الحادث الأخير: "نأسف لوقوع مثل هذا الحادث"، مضيفاً أنَّ شركةَ 3Commas تعمل على تحسين أمنها لمنع الحوادث المستقبلية المماثلة أو الحدِّ منها.

لم تردّ 3Commas على الفور على طلب "كوينتيليغراف" للتعليق.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره