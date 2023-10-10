التدفقات نحو صناديق العملات الرقمية تصل إلى 78 مليون دولار مع زيادة حجم التداول

شهدت صناديق الاستثمار في العملات الرقمية زيادة ملحوظة في الشعبية خلال الأسبوعين الماضيين، بعد فترة استمرت نحو 10 أسابيع من التراجع المستمر.

وفقا للتقارير، تم تسجيل اتجاه صاعد في تدفقات صناديق العملات الرقمية، حيث شهد الأسبوع الماضي تدفقات بقيمة 78 مليون دولار، صعف تقريبا الأسبوع الذي سبقه والذي شهد تدفقات بقيمة 25 مليون دولار.

تشير بيانات “CoinShares” إلى أن البيتكوين كانت الفائز الرئيسي خلال هذه الفترة، حيث شهدت صناديق العملات الرقمية المتعلقة بها تدفقات بقيمة حوالي 43 مليون دولار في الأسبوع.

ورغم ذلك، استفاد بعض المستثمرين من الزيادة الأخيرة في سعر البيتكوين لزيادة مراكز بيع البيتكوين، التي جذبت تدفقات بقيمة 1.2 مليون دولار.

على الصعيد الإقليمي، كانت هناك فجوة واضحة، حيث حققت أوروبا 90% من التدفقات، بينما حصلت الولايات المتحدة وكندا مجتمعتين على 9 مليون دولار فقط.

الزيادة الحديثة في التدفقات خلال الأسبوعين الماضيين جاءت مع زيادة بنسبة 37% في حجم تداول المنتجات المدرجة في البورصة، والتي بلغت 1.13 مليار دولار، مما يشير إلى معنويات إيجابية داخل سوق الأصول الرقمية.

قبل فترة التدفق البالغة أسبوعين، كانت هناك فترة جفاف استمرت 10 أسابيع، حيث تم تسجيل تدفقات خروج بقيمة حوالي 450 مليون دولار.

وفقا للبيانات التحليلية من “بلومبيرغ” و”CoinShares”، تم الإبلاغ عن أكبر تدفق خروج هذا العام في منتصف مارس تقريبا، بقيمة حوالي 260 مليون دولار.

بينما بلغ أكبر تدفق داخلي لهذا العام حوالي 250 مليون دولار في نهاية يونيو وبداية يوليو.

الصناديق الجديدة للايثيريوم تفشل في جذب الاهتمام:

فشلت الصناديق الاستثمارية المتداولة الستة الجديدة التي تركز على الايثيريوم والتي تم إطلاقها مؤخرا في الولايات المتحدة في جذب الاهتمام المتوقع.

على الرغم من التوقعات الكبيرة، جذبت هذه الصناديق أقل من 10 مليون دولار فقط في الأسبوع الأول، وهو رد فعل ضعيف مقارنة بإطلاق منتجات البيتكوين المماثلة، التي جذبت أكثر من مليار دولار في ظرف أسبوع.

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