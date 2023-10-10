بطاقات الكريبتو: جسر بين العملات الرقمية والورقية

رغم العقبات والتحديات، تظل بطاقات العملات المشفرة وسيلة فعّالة لتسهيل الإنفاق في عالم تهيمن عليه النقود الورقية.

تُعتبر هذه البطاقات، التي قد تأتي بصورة مادية أو افتراضية، وسيلة للدفع في الأماكن التي تقبل فقط العملات التقليدية مثل الدولار واليورو.

تُقدم بطاقات الكريبتو، التي تشبه إلى حد كبير بطاقات البنوك التقليدية، مجموعة متنوعة من الخيارات.

فبينما تستخدم بطاقات الائتمان الأصول الرقمية كضمان، تُقدم بطاقات الخصم الخاصة بالكريبتو إمكانية سحب النقود من الصراف الآلي والدفع في المتاجر.

على الرغم من التراجع في الأخبار حول بطاقات الكريبتو مؤخرا، ما زالت هناك حلول عملية متاحة من منصات كبيرة في القطاع، مثل بينانس وكوين بيس، التي تُقدم بطاقات تُمكن المستخدمين من إنفاق عملاتهم الرقمية.

ورغم التحديات التي واجهتها بينانس مع الشركاء المصرفيين والمنظمين، لا تزال هناك بطاقات أخرى متاحة من منصات أخرى مثل Bybit وCrypto.com وKucoin.

في الولايات المتحدة، تُقدم Venmo وGemini بطاقات ائتمان تُقدم مكافآت واسترداد نقدي بالعملات المشفرة، بينما قدمت Nexo ميزة تُمكن المستخدمين من التبديل بين وضعي الائتمان والخصم.

وفي السياق نفسه، تُقدم Bitpay وWirex بطاقات خصم كريبتو، حيث أوقفت Bitpay مؤقتا التطبيقات الجديدة لبطاقتها المدفوعة مسبقا، بينما تُقدم Wirex بطاقات فعلية وافتراضية وتستعد لإطلاق تطبيقات W-pay التي ستُمكنها من إصدار بطاقات بدون وصاية.

تُظهر هذه التطورات أن بطاقات الكريبتو لا تزال تُقدم حلا عمليا للمستخدمين الراغبين في إنفاق أموالهم الرقمية في عالم تسيطر عليه النقود الورقية، رغم التحديات والتغيرات في السوق.

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