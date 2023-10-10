مستخدمو بينانس في هونغ كونغ يخسرون 450 ألف دولار في موجة من الرسائل الاحتيالية: شرطة هونغ كونغ

تام شمس - الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:42 صباحاً - أصدرت شرطة هونغ كونغ تحذيراً بعد استهداف 11 عميلاً من عملاء بينانس في هونغ كونغ في موجة من عمليات التصيُّد الاحتيالي المرسَلة عبر الرسائل النصية.

إذ حذَّرت شرطة هونغ كونغ المستخدمينَ من عملية الاحتيال في منشور بتاريخ 9 أكتوبر على صفحتها على فيسبوك بعنوان "المُدافع السيبراني" (CyberDefender).

"في الآونة الأخيرة، أرسل المحتالون الذين يتظاهرون بأنَّهم من بينانس رسائلَ نصية تدَّعي أنه يجب على المستخدمين النقر على الرابط الموجود في الرسالة للتحقُّق من تفاصيل هويتهم قبل الموعد النهائي، وإلا فستُعطَّل حساباتهم".

قالت الشرطة إنَّه بمجرَّد أن ينقر المستخدمون على الرابط ويُفترض أنَّهم "تحقَّقوا" من بياناتهم الشخصية، سيتمكَّن المخترقون بعد ذلك من الوصول الكامل إلى حسابات بينانس الخاصة بهم، ثمَّ بعد ذلك يشرع المخترقون في سرقة جميع الأصول الموجودة في مَحافظ المستخدمين.

وفقاً للمنشور، شهد مخطَّط التصيُّد الاحتيالي 11 عميلاً من عملاء بينانس في هونغ كونغ يبلغون عن خسائر مجتمعة تزيد عن 446 ألف دولار (3.5 مليون دولار هونغ كونغي) في الأسبوعين الماضيين.

ومن ناحيتها طلبت الشرطة من أيِّ مستخدِم يعتقد أنَّه تلقَّى رسالة احتيالية محتملة تسجيلَ الرسائل المشبوهة في قسم "مكافحة الاحتيال" على موقعها الرسمي.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت الشرطة رابطاً لقائمةٍ منشورة حديثاً تضمُّ منصَّات تداول الأصول الافتراضية المُتحقَّق منها، والتي قدَّمتها هيئة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC).

في الوقت الحالي، ثمَّة بورصتان فقط للعملات المشفَّرة — "هاش كي" (HashKey) و"أو إس إل" (OSL) — مرخَّصتان بالكامل لأغراض الاستثمار في التجزئة في هونغ كونغ.

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تأسَّسَ مشروع "المُدافع السيبراني" (CyberDefender) في مايو، وهو مشروع أطلقه مكتب الأمن السيبراني وجرائم التكنولوجيا التابع لقوة شرطة هونغ كونغ، ويهدف إلى زيادة وعي المواطنين المحليين بالمخاطر الأمنية عبر الإنترنت.

في الوقت نفسه، تضرَّر مستثمرو العملات المشفرة في هونغ كونغ بشدة من عمليات الاحتيال والنشاط الاحتيالي في الأسابيع الأخيرة، مع تضخُّم فضيحة بورصة JPEX الأخيرة إلى خسائر تقدر بنحو 180 مليون دولار وتقديم ما يزيد عن 2300 مستثمر في هونغ كونغ شكاوى إلى الشرطة المحلية.

كانت JPEX بورصةَ عملات مشفرة غير مرخَّصة يُزعم أنَّها جذبت سكان هونغ كونغ بإعلانات براقة وعوائد عالية "بشكل مثير للريبة" على منتجات الإقراض الخاصة بها. وقد رفعت البورصةُ الرسومَ على عمليات السحب من منصتها في 15 سبتمبر، ما جعل الأموال غير متاحة لمستخدميها.

في أعقاب الفضيحة، التي وُصفت بأنَّها أكبر عملية احتيال مالي تضرب هونغ كونغ على الإطلاق، أعلنت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) أنَّها ستنشر قائمة تضمُّ منصات العملات المشفَّرة المرخَّصة بالكامل والمنصات "المشبوهة" أيضاً، في محاولة لمكافحة الاحتيال المحتمَل.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره