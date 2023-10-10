Ordswap تحثُّ المستخدمين على استعادة المفاتيح بعد فقدان السيطرة على موقعها الإلكتروني

تام شمس - الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:42 صباحاً - ابتكرت "أوردسواب" (Ordswap)، وهي سوق تسمح للمستخدمين بتسجيل وتداول ترتيبات البيتكوين (Bitcoin Ordinals) والمزايدة عليها، طريقةً للمستخدمين لاسترداد مفاتيحهم الخاصة بالتزامن مع سعيها لاستعادة السيطرة على نطاق موقعها على الويب.

في منشور بتاريخ 10 أكتوبر على منصة X (تويتر)، شارك حساب (Ordswap) أداةً عبر الإنترنت تهدف إلى مساعدة المستخدمين، الذين سجَّلوا الدخول إلى الموقع عبر "ميتا ماسك" (MetaMask)، على استعادة مفاتيح (Ordswap) الخاصة بهم، ما يسمح لهم بالانتقال إلى مزودي خدمة آخرين.

قبل ساعات، في 9 أكتوبر، نشرت (Ordswap) تحذيراً صارماً للمستخدمين بعدم الاتصال بنطاقها لأنَّه لم يكن تحت السيطرة. كما أنَّها ربطت المشكلة بشركة "نيتلايفي" (Netlify) المتخصصة بتطوير مواقع الويب واستضافتها.

وعلى خادم "دسيكورد" (Discord) الخاص بالمشروع، أفاد أحدُ أعضاء فريق (Ordswap) وبعضُ المستخدمين بأنَّه لفترة من الوقت، أظهر الموقع زراً يدفع المستخدمين إلى توصيل محفظة العملات المشفرة الخاصة بهم في محاولة واضحة للتصيد الاحتيالي للمستخدمين.

كما

Be careful. I tried yesterday and the login with MM was a drainer. Sad. Hope you get control asap. — $𝕚𝐑 𝐆𝔞ＤＦŁ𝐘 ♛ (@Sir_Gadfly) October 9, 2023

أحد مستخدمي منصة X بأنَّ الزر كان مستنزِفاً للمحفظة، وهي أداة شائعة بشكل متزايد نشرها محتالو العملات المشفرة؛ في وقت كتابة هذا التقرير، كان الموقع الإلكتروني لـ (Ordswap) يعيد توجيه المستخدمين تلقائياً إلى السوق المنافسة (RelayX).

فيما ادَّعى أحدُ أعضاء فريق (Ordswap) في ديسكورد أنَّ المشروع لم يشهد تأثيراً على المفاتيح أو الأصول الخاصة بالمستخدمين بسبب الاختراق، إلَّا أنَّه أضاف أنَّ المستخدمين قد يتعرَّضون للخطر إذا تفاعلوا مع الموقع.

عضو فريق دعم أوردسواب، "بيتكورن" (Bitkorn)، يدَّعي أنَّ المشروع لم يشهد تأثُّرَ أصول المستخدم باختراق الموقع. المصدر: ديسكورد

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في أواخر سبتمبر، تعرَّض موقع الويب الخاص بصانع السوق الآلي "بالانسر" (Balancer) القائم على شبكة إيثيريوم للاختراق في هجومٍ مماثل على ما يبدو، حيث هرب المهاجمون بأموال تبلغ قيمتها نحو 240 ألف دولار.

ومن جهتها قالت (Balancer) لاحقاً إنَّها تعتقد أنَّ المستغلين شنّوا هجوم هندسة اجتماعية على مزود خدمة نظام أسماء النطاقات (EuroDNS)، ما سمح للمهاجمين بإدخال مطالبة لخداع المستخدمين للموافقة على عَقدٍ ضار يستنزف مَحافظهم.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره