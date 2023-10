Ordswap تحثُّ المستخدمين على استعادة المفاتيح بعد فقدان السيطرة على موقعها الإلكتروني

تام شمس - الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:42 صباحاً - ابتكرت "أوردسواب" (Ordswap)، وهي سوق تسمح للمستخدمين بتسجيل وتداول ترتيبات البيتكوين (Bitcoin Ordinals) والمزايدة عليها، طريقةً للمستخدمين لاسترداد مفاتيحهم الخاصة بالتزامن مع سعيها لاستعادة السيطرة على نطاق موقعها على الويب.

في منشور بتاريخ 10 أكتوبر على منصة X (تويتر)، شارك حساب (Ordswap) أداةً عبر الإنترنت تهدف إلى مساعدة المستخدمين، الذين سجَّلوا الدخول إلى الموقع عبر "ميتا ماسك" (MetaMask)، على استعادة مفاتيح (Ordswap) الخاصة بهم، ما يسمح لهم بالانتقال إلى مزودي خدمة آخرين.

قبل ساعات، في 9 أكتوبر، نشرت (Ordswap) تحذيراً صارماً للمستخدمين بعدم الاتصال بنطاقها لأنَّه لم يكن تحت السيطرة. كما أنَّها ربطت المشكلة بشركة "نيتلايفي" (Netlify) المتخصصة بتطوير مواقع الويب واستضافتها.

وعلى خادم "دسيكورد" (Discord) الخاص بالمشروع، أفاد أحدُ أعضاء فريق (Ordswap) وبعضُ المستخدمين بأنَّه لفترة من الوقت، أظهر الموقع زراً يدفع المستخدمين إلى توصيل محفظة العملات المشفرة الخاصة بهم في محاولة واضحة للتصيد الاحتيالي للمستخدمين.

Be careful. I tried yesterday and the login with MM was a drainer. Sad. Hope you get control asap.