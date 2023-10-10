مُخترق "FTX" يستخدم محاكمة سام بانكمان فرايد كغطاء لتحركاته وفقاً لمنصة CertiK

تام شمس - الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:42 صباحاً - قال مدير العمليات الأمنية في CertiK، هيو بروكس، إن المخترق المسؤول عن سرقة أكثر من 400 مليون دولار من "FTX" وFTX" US" في نوفمبر قد يستخدم الضجيج حول محاكمة سام بانكمان فرايد للحصول على مزيدٍ من التعتيم على الأموال.

قبل أيامٍ فقط من بدء محاكمة بانكمان فرايد الجنائية، بدأ مخترق FTX، المعروف باسم "FTX Drainer"، في نقل الملايين من عملات الإيثريوم التي قام بسرقتها أثناء هجوم نوفمبر. واستمرت التحركات طوال فترة المحاكمة.

وفي الأيام الثلاثة الماضية، نقل المُخترق ما يقرب من 15000 عملة إيثريوم (بقيمة 24 مليون دولار تقريباً) إلى ثلاثة مَحافظ جديدة.

من جانبه علّق بروكس قائلاً: "مع بداية محاكمة بانكمان فرايد والاهتمام العام الكبير والتغطية الإعلامية التي تتلقاها، قد يشعر المُخترق المسؤول عن استنزاف أموال "FTX" بالحاجة الملحة لإخفاء الأصول المسروقة". وأضاف:

"من المٌمكن أيضاً أن يكون مُخترق "FTX" قد افترض أن المحاكمة ستحوذ على كامل اهتمام صناعة الويب 3.0 بحيث لن يمتلك أحد القدرة على تتبع الأموال المسروقة وتغطية المحاكمة في وقت واحد."

أعلنت شركة FTX، التي كانت تبلغ قيمتها ذات يوم 32 مليار دولار، إفلاسها في 11 نوفمبر. وفي نفس اليوم، بدأ موظفو "FTX" يلاحظون عمليات سحب ضخمة للأموال من محافظ البورصة.

وفي هذا السياق، قدّم تقرير صادر عن "وايرد" في 9 أكتوبر نظرة جديدة حول كيفية وقوع الأحداث خلال ليلة الهجوم.

بعد أن أدرك موظفو "FTX" أن المهاجم كان لديه حق الوصول الكامل إلى سلسلة من المحافظ، أعلن الفريق أن "المُخترق كان ضمن الشركة" وسارعوا إلى منعه من الوصول إلى الأموال المتبقية.

وبحسب ما ورد، اتخذ الفريق قراراً بتحويل مبلغٍ كبير من الأموال المتبقية، يقدر بـ 400 إلى 500 مليون دولار، إلى محفظة باردة مملوكة للقطاع الخاص، أثناء انتظار الرد من BitGo، الشركة المكلّفة بحفظ أصول البورصة بعد الإفلاس.

ومن المرجح أن تكون هذه الخطوة قد منعت المُخترق من الحصول على مليار دولار كاملة أثناء العملية.

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وفي الوقت نفسه، أوضح "بروكس" أنه يبدو أن المخترق قد غيّر طريقته لإخفاء الأموال. ففي 21 نوفمبر، لوحظ أن مخترق "FTX" يحاول غسل الأموال من خلال إرسال مبالغ متناقصة من الأموال إلى محافظ جديدة و"سحب" مبالغ أصغر إلى محافظ جديدة.

وإضافةً إلى ذلك، قال بروكس إن المخترق بدأ يستخدم مؤخراُ طريقة أكثر تعقيداُ لإخفاء نقل الأصول غير المشروعة.

طريقة غسل الأموال الجديدة التي يستخدمها قراصنة "FTX" كما هو مُسجل في 2 أكتوبر . المصدر: CertiK

يقوم المُخترق حالياً بتوزيع الأموال المُخزنة في محفظة البيتكوين الأصلية على محافظ متعددة، أي أنه يُحول مبالغ صغيرة من الأموال إلى سلسلة من المحافظ الإضافية، مما سيتسبب بإطالة عملية التتبع بشكلٍ كبير.

قال "بروكس" إنهم لم يحددوا بعد الأفراد أو المجموعات التي قد تكون وراء اختراق "FTX"، وأن التحقيقات مستمرة.