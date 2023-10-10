المديرة المالية لشركة ريبل تتنحى وسط استمرار الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:42 صباحاً - غادرت كريستينا كامبل، المديرة المالية لشركة ريبل، منصة مدفوعات العملات المشفرة وسط استمرار الدعوى القضائية، وحصلت على منصب مماثل في عيادة مافن الافتراضية للرعاية الصحية.

وفقاً لحساب "كامبل" الشخصي على "لينكد إن"، انتهى عملها كمديرة مالية في "ريبل" في أكتوبر، دون إعطاء أي تفسير أو تعليق بخلاف "الوقت الذي لا يُنسى" في شركة العملات المشفرة. وكانت قد انضمت "كامبل" إلى "ريبل" في أبريل 2021، بعد أن شغلت منصب المدير المالي في منصة المدفوعات "PayNearMe" لأكثر من 4 سنوات.

وقد قالت كامبل في منشور بتاريخ 7 أكتوبر: "في حين أن الرعاية الصحية هي صناعة مُعقدة وعالية التنظيم مثل التكنولوجيا المالية، إلا أنها جديدة كُلياً بالنسبة لي".

جاء إعلان "كامبل" وسط استمرار المعركة القانونية التي شنتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على "ريبل" في ديسمبر 2020، والتي تمحورت إلى حدٍ كبير حول مبيعات العملة المشفرة الخاصة بها "XRP".

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في يوليو، حكم قاضٍ فيدرالي بأن عملة ريبل "XRP" ليست ورقة مالية عند بيعها لمستثمري التجزئة، وهو حكم تم تأييده في أكتوبر بعد تقديم طلب استئناف من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة "ريبل" مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في أبريل 2024.

سيشهد عام 2024 العديد مع القضايا البارزة الأخرى، التي ستؤثر على مساحة العملات المشفرة، بما في ذلك المحاكمة الجنائية الثانية للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، ​سام بانكمان​ فرايد، في مارس 2024، ومحاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius، ​أليكس ماشينسكي​، في سبتمبر 2024.

وفي سياقٍ مشابه، نصح الرئيس التنفيذي "براد غارلينغهاوس" الشركات الناشئة بتجنب الولايات المتحدة في سبتمبر، بينما قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا "ديفيد شوارتز" إن "التيار يتغير" فيما يتعلق بعدم اليقين التنظيمي في البلاد.