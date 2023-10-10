محللو البيتكوين يتطلعون إلى نوفمبر بالتزامن مع احتمال محاكاة حركة سعر البيتكوين للدورات الماضية

تام شمس - الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 12:48 مساءً - يمكن أن تنقلب حركة السعر الجانبية المستمرة للبيتكوين صعوداً في وقتٍ مبكر من نوفمبر إذا تصرَّفت على غرار الدورات السابقة التي أدَّت إلى حدث التنصيف، وفقاً لمراقبي السوق.

في 10 أكتوبر، استشهد محلل العملات المشفَّرة مايلز دويتشر بمخطَّط من "كريبتو كون" (CryptoCon)، مشيراً إلى أنَّ الأنماط الأخيرة لسعر البيتكوين تشبه تلك التي شوهدت في الدورات السابقة.

"هذه حركة سعرية جانبية نموذجية تحدث من الربع الثاني إلى الربع الرابع في سنوات ما قبل التنصيف."

كما أضاف أنَّ 21 نوفمبر كان تاريخياً نقطةً محورية رئيسة لسعر البيتكوين لبدء الاتجاه الصاعد مع التوجه إلى التنصيف التالي.

على سبيل المثال، بعد ستة أشهر من التداول بسعر متأرجح في منتصف عام 2015، بدأت أسعار البيتكوين في الارتفاع في نوفمبر. وبالمثل في عام 2019، قضت الأسواق معظم العام ثابتة قبل الإقلاع في نهاية العام تقريباً.

البيتكوين بعد كل تنصيف. المصدر: @milesdeutscher على تويتر

أدلى متداول العملات المشفرة والمحلل التقني "Mags" بملاحظة مماثلة، مشيراً إلى أنَّ سعر البيتكوين حالياً أقل بنسبة 60٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق قبل نحو 200 يوم من التنصيف المقرَّر، على غرار عامي 2015 و2019.

كما أضافت "غالاكسي تريدينغ" (Galaxy Trading) أنَّ دورة مماثلة يمكن أن تشهد "تفريغ" البيتكوين أو قاعاً بحلول 10-15 نوفمبر.

من المتوقَّع أن يحدث تنصيف البيتكوين بعد نحو ستة أشهر، في أواخر أبريل أو أوائل مايو، اعتماداً على مؤقت العد التنازلي المشار إليه.

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إلى جانب ذلك، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة ماتريكسبورت (Matrixport) للخدمات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة، ماركوس ثيلن، في تقريرٍ بتاريخ 9 أكتوبر إنَّ سعر البيتكوين قد يرتفع في عام 2024، ولكن لأسباب مختلفة.

"في الوقت الحاضر، يبدو أنَّ عامل الاقتصاد الكلي الأكثر أهمية يتمثَّل في انعكاسٍ للوضع في عام 2019 عندما أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار البيتكوين".

رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وسعر البيتكوين. المصدر: ماتريكسبورت

ومع ذلك، فإنَّ غالبية المحللين والمراقبين يتفقون عموماً على أنَّ السوق الصاعدة الرئيسة التالية ستأتي في العام الذي يلي تنصيف البيتكوين.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره