خطأٌ أم غسلُ أموال؟ مستخدمٌ يدفع 1.6 مليون دولار مقابل رمز غير قابل للاستبدال من مجموعة CrypToadz

تام شمس - الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 02:46 مساءً - تمَّ شراء أحدِ رموز (CrypToadz) غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والتي لا يتجاوز متوسط سعرها 1000 دولار، مقابل 1055 عملة إيثيريوم (WETH)، أي ما يعادل 1.6 مليون دولار.

تمَّت الصفقة في سوق أوبن سي (OpenSea) في 9 أكتوبر، ويمثِّل الرمز غير القابل للاستبدال "مخلوقاً برمائياً ثؤلولياً صغيراً"، وهو من بين 6969 رمز صاغهم الفنان الرقمي ذو الاسم المستعار "غريمبلين" (Gremplin). علماً بأنَّ مجموعة (CrypToadz) أُطلقت خلال طفرة الرموز غير القابلة للاستبدال لعام 2021، وتجاوزت حجم التداول البالغ 12,000 إيثيريوم (ETH) (38 مليون دولار) خلال أول 10 أيام لها في السوق.

ومع ذلك، فإنَّ السعر الذي دفعه المستخدم المجهول مقابل الرمز غير القابل للاستبدال أثار تساؤلات بين المجتمع؛ فقبل أسبوعين، تمَّ الحصول على هذا العنصر مقابل 0.95 إيثيريوم (نحو 1600 دولار)، ليتمَّ بيعه فقط بسعرٍ أعلى ألف مرة.

مقالات ذات صلة: مجموعة لازاروس الكورية الشمالية تجمع ما يزيد عن 40 مليون دولار من البيتكوين، وفقاً للبيانات

علاوةً على ذلك، جرى تمويلُ عملية الشراء، التي كانت جزءاً من سلسلة المعاملات، من محفظة رقمية مجهولةِ المصدر من قبل خدمة خلط عملة الإيثيريوم "تورنيدو كاش" (Tornado Cash). إذ تلقَّى المالك الجديد لرمز (CrypToadz) غير القابل للاستبدال 1115.9 إيثيريوم (1.6 مليون دولار) في 5 أكتوبر.

بالرغم من أنَّ بعض مستخدمي منصة X (تويتر)

The #CrypToadz fat finger buyer paid 42,663.73 USD fees alone, for a 0.5 ETH #NFT… 🙈 pic.twitter.com/t4UVIqMDOX