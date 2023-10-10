الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI": الحكومة الأمريكية أعلنت الحرب على العملات المشفرة من خلال محاولاتها لتنظيم القطاع

تام شمس - الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 03:48 مساءً - شارك سام ألتمان، مؤسس مشروع "Worldcoin" والرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، مخاوفه بشأن الجهود المتزايدة للحكومة الأمريكية لضبط سوق العملات المشفرة والتحكم به، من خلال حلقة البودكاست الشهير "the Joe Rogan Experience"، التي بثت في 7 أكتوبر، حيث شبّه "ألتمان" تصرفات الحكومة بـ "الحرب" على الصناعة.

كما تطرق "ألتمان" إلى العديد من المواضيع ذات الصلة، بما في ذلك العملات الرقمية المركزية (CBDC) والتطور الذي يشهده الذكاء الاصطناعي والتأثيرات المُحتملة لذلك.

أثناء حديثه، أعرب ألتمان عن خيبة أمله بالطريقة التي تتعامل بها الحكومة الأمريكية مع قطاع العملات المُشفرة، قائلاً: "شعرت بخيبة الأمل تجاه العديد من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية، ولكن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع العملات المشفرة، في محاولةٍ منها لفرض السيطرة المطلقة، هي ما يُحزنني حقاً."

وفي حين أن "ألتمان" قلق بشأن النهج الذي تتبعه الحكومة الأمريكية، فإنه لا يعارض وضع لوائح تنظيمية للقطاع، حيث أكد على أهمية تنظيم العملات المشفرة لتجنب تكرار ما حصل مع البورصة المنهارة "FTX"، وقال: "أنا لست ضد اللوائح التنظيمية، وأعتقد أنها ضرورية جداَ."

كما شدد "ألتمان" على أهمية وجود العملات المشفرة المُستقلة، التي تعمل بشكلٍ منفصل عن الحكومة، مثل البيتكوين (BTC)، فهو يرى أن العملة الخالية من التأثير الحكومي هي تقدم تكنولوجي منطقي وأساسي، مشيراً إلى أوجه الشبه بين البيتكوين والعملة التي أطلقها "Worldcoin".

وفي الوقت نفسه، أعرب "جو روغان" عن اهتمامه بالبيتكوين بشكلٍ خاص وسط شكوكه تجاه صناعة العملات المشفرة بشكلٍ عام، حيث قال: "أرى أن العملة المشفرة الأكثر جاذبية هي البيتكوين، وأعتقد أن لديها القدرة لتصبح عُملة مُعترف بها عالمياً".

كما أعرب كل من "روغان" و"ألتمان" عن مخاوفهما الشديدة بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، والتحول المُحتمل للولايات المتحدة إلى دولة تُركز على المراقبة بدلاً من الابتكار.

وإضافةً إلى ذلك، تحدث "ألتمان" عن التحديثات الجارية على روبوت المحادثة الشهير "ChatGPT وأشار إلى اقتراب إطلاق الإصدار الجديد 4.5، كما تعمّق أكثر في دمج التكنولوجيا بالتجارب البشرية، والتحديات المجتمعية والآثار الأخلاقية التي قد تنشأ من دمج الذكاء الاصطناعي العام (AGI) بالبشر، وأشار "ألتمان" إلى الإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها الواجهات العصبية، مثل "Neuralink" والتقنيات المُشابهة، وتكّهن بمستقبلٍ يمُكن للناس فيه التواصل التخاطري مع الأجهزة الخارجية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر سبتمبر، أطلق الباحثون في شركة "نيورالينك" (Neuralink) التابعة لـ"إيلون ماسك"، الدراسة الأولية لتأثير واجهات الدماغ والحاسوب (BCIs) على البشر، بهدف استكشاف قدرتها على علاج الأفراد المصابين بالشلل بسبب إصابات الحبل الشوكي أو التصلب الجانبي الضموري (ALS).

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وفي سياقٍ مُشابه، صرح مؤخراً الرئيس التنفيذي لشركة ريبل (Ripple)، براد غارلينغهاوس، الذي تخوض شركتُه معركةً قانونيةً مع منظِّم الأوراق المالية الأمريكية، أن الولايات المتحدة من أسوأ الأماكن في العالم — إن لم تكن الأسوأ — لإطلاق شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة في الوقت الحالي، حيث قال: "البلدَ الوحيد الذي لن أشجعك على إطلاق شركة فيه الآن هو الولايات المتحدة".