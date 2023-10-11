هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة تمنع شريك باينانس من إصدار إعلانات العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 11 أكتوبر 2023 09:56 صباحاً - فرضت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) قيوداً على منصة الإقراض "Rebuildingsociety"، التي دخلت مؤخراً في شراكة مع بورصة العملات المشفرة "Binance" امتثالاً لنظام التسويق الذي وضعته الهيئة التنظيمية.

في إشعارٍ صدر بتاريخ 10 أكتوبر، قالت هيئة السلوك المالي إن منصة "Rebuildingsociety" غير مُصرح لها "بالموافقة على أي محتوىً ترويجي يتعلق بالأصول المشفرة" وعليها أن تسحب أي موافقاتٍ حالية. كما أشار الإشعار إلى أن "باينانس" قد لا يكون لديها شريك في المملكة المتحدة وفقاً لمتطلبات التسويق الجديدة التي وضعتها هيئة السلوك المالي، والتي دخلت حيز التنفيذ في 8 أكتوبر.

طلبت الهيئة التنظيمية من منصة "Rebuildingsociety" إخطار العملاء بأنه "لا يُسمح لها بالموافقة على أي محتوى ترويجي مُتعلق بالأصول المشفرة"، وعليها سحب الإعلانات التي تُشير إلى موافقة الهيئة على عروضها الترويجية، بالإضافة إلى تأكيد امتثالها لهيئة السلوك المالي كتابة.ً

وكانت قد حاولت "بينانس" مؤخراً استخدام منصة "Rebuildingsociety" لمساعدة مستخدميها في المملكة المتحدة على التعرف على منتجات وخدمات البورصة من خلالٍ نطاقٍ الكتروني محلي، بما أن البورصة غير مسجلة لدى الهيئة التنظيمية.

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جاءت قيود هيئة السلوك المالي بعد أقل من سبعة أيام من إعلان "باينانس" عن شراكتها مع "Rebuildingsociety" في محاولةٍ منها للترويج للتداول الفوري على منصتها، إلى جانب الرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها من المنتجات والخدمات، لمستخدمي المملكة المتحدة.

وفي ظل النظام الجديد الذي فرضته هيئة السلوك المالي، قالت بورصة العملات المشفرة إنها لن تقدم بعد الآن مكافآت الإحالة وبطاقات الهدايا.

يهدف نظام التسويق، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 أكتوبر، إلى مطالبة الشركات المُختلفة، بما في ذلك شركات العملات المشفرة، بتقديم إعلاناتٍ "واضحة وعادلة وغير مضللة" لتجنب التهم الجنائية.

وقد صرحت هيئة السلوك المالي بأنه من الممكن لبعض الشركات أن تحصل على الموافقة بحلول الموعد النهائي في يناير 2024 وسط انتشار عدم اليقين المُحيط بالقواعد الجديدة.

وفي حين أنه ومن غير الواضح ما إذا كانت "باينانس" تُخطط لمتابعة طلبها طوال الفترة المُحددة، أعلن عددٌ من شركات الكريبتو، بما في ذلك OKX وMoonPay، أنها تخطط بالفعل للامتثال لقواعد هيئة السلوك المالي.