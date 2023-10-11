Immutable تدخل في شراكة مع AWS في آخر تطورات مساحة ألعاب الويب 3.0

تام شمس - الأربعاء 11 أكتوبر 2023 11:50 صباحاً - دخلت منصة ألعاب الويب 3 "إميوتيبل" (Immutable) في شراكة مع "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services) لتوسيع الخيارات لمطوِّري الألعاب، حيث يوسِّعُ مزوِّدُ الخدمة السحابية برامجَه الخاص لتسريع الشركات الناشئة.

في منشور مدونة بتاريخ 10 أكتوبر، ذكرت شركة (Immutable) أنَّ (AWS) أضافتها إلى قائمة الشركات ضمن برنامج تسريع "مزوِّدي البرامج المستقلين" (ISV)، حيث توفِّر المؤسساتُ حلولاً برمجية تعمل على (AWS) أو تتكامل معها.

إضافةً إلى ذلك، يمكن للمطورين الذين يتطلَّعون إلى البناء على شبكة بلوكتشين (Immutable) الانضمامُ إلى (AWS Activate)، وهو برنامج يوفر امتيازات تشمل الدعمَ الفنيَّ والتدريب وائتمانات سحابية من (AWS) بقيمة 100000 دولار.

ومن جانبه قال جون كيرني، رئيس قسم (AWS) للشركات الناشئة في أستراليا، لـ "كوينتيلغراف" إنَّ (Immutable) "مثال رائع على شركة ناشئة أسترالية محلية أصبحت عالمية،" وأكَّد من جديد التزامَ مزود الخدمات السحابية بتوسيع تطوير ألعاب الويب 3 باستخدام بنيته التحتية.

والجدير بالذكر أنَّ (Immutable) بُنيت عبر (Amazon EventBridge) و(AWS Lambda)، وهي خدمات دون خوادم تستخدم الأحداث لربط مكونات التطبيق معاً. وقد مكَّن هذا المنصةَ من "زيادة قابليتها للتطوير للتعامل مع زيادةٍ قدرها 10 أضعاف في الألعاب المشتركة"، وفقاً للإعلان.

سبق أن أُثيرت مخاوفُ بشأن مركزية الألعاب وشبكة إيثيريوم مع الاعتماد على أمازون — الشركة الرائدة في السوق التي تستحوذ على نحو ثلث سوق الخدمات السحابية.

لكنَّ مايكل باول، مسؤول تسويق المنتجات في (Immutable)، خفَّف بعض هذه المخاوف، موضحاً لـ "فورتشن" (Fortune) في تقرير بتاريخ 11 أكتوبر:

"الكثير من أنصار البلوكتشين مهتمون جداً بفكرة اللامركزية وأنَّ كلَّ شيء يجب أن يكون على الشبكة، وهذا انحرافٌ كبير عن المكان الذي يبني فيه مطورو الألعاب فعلاً."

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في أغسطس، بدأت (Immutable) في الاختبار العام لآلة إيثيريوم الافتراضية صفرية المعرفة (zkEVM) لديها بالتعاون مع "بوليغون لابز" (Polygon Labs).

وفقاً للشركة، ستخفض (zkEVM) تكاليفَ التطوير لمطوري الألعاب مع توفير تأثيرات الأمان والشبكة التي تأتي مع النظام البيئي للإيثيريوم.

علماً بأنَّ قيمة (Immutable) بلغت 2.5 مليار دولار في مارس 2022 بعد جولةِ تمويل من الفئة C بقيمة 200 مليون دولار قادَتها أساساً شركةُ الاستثمار السنغافورية المملوكة للدولة "تيماسيك" (Temasek).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره