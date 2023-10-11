شركة "Galxe" تُعوض جميع المستخدمين الذي خسروا أموالهم أثناء الاختراق الأخير

تام شمس - الأربعاء 11 أكتوبر 2023 11:50 صباحاً - أعلنت شركة "Glaxe" في العاشر من أكتوبر أنها تعمل على تعويض المستخدمين الذين فقدوا أموالهم في الاختراق الأخير، بشكلٍ كامل، وقالت: "نريد أن نعرب عن عميق امتناننا لأولئك الذين وقفوا إلى جانبنا خلال هذا الوقت العصيب".

سيتم إعادة أموال المستخدمين بشكلٍ تلقائي إلى عناوين المحافظ التي أُخذت منها الأموال، في 16 أكتوبر، وسيتم دفع كامل القيمة التي كانت عليها عملاتهم المشفرة في التاسع من أكتوبر في تمام الساعة 10:00 حسب التوقيت الموحد، باستخدام العملة المشفرة (USDT).

وقد قالت شركة "Galxe" في رسالةٍ موجهة إلى المستخدمين، إن المستخدمين الذين صادقوا على إتمام المعاملات على الموقع الاحتيالي في 6 أكتوبر هم الذين تأثروا، حيث استمر الاختراق لأكثر من خمس ساعاتٍ بقليل.

بتاريخ 10 أكتوبر، أشار التقدير الأولي للخسائر إلى أكثر من 396000 دولار من الأموال المسروقة، مُقسمة على مبالغ متفرقة تتراوح بين أكثر من 53000 دولار وبضع بنسات.

وكانت الشركة قد قدرت في وقتٍ سابق أن حوالي 1120 مستخدماً قد تأثروا بالاختراق.

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من جانبه قال المؤسس المشارك للمنصة "تشارلز واين" لـ "كوينتيليغراف" في ردٍ مكتوب، إن "Galxe" تعمل مع شركتين أمنيتين لتعقب الأموال المسروقة. وإضافةً إلى ذلك، قامت الشركة بتغيير مزود النطاق الالكتروني الخاص بها وتعزيز الأمان والحماية من خلال عمليات التدقيق التي بدأت المنصة بإجراءها. وأضاف واين:

"كان السبب الرئيسي للحادث هو قيام مُسجل النطاق "دينادوت" بإعادة تعيين معلوماتِ حسابنا ومنح الإذن لمنتحل الهوية الذي قدم وثائق مزيفة تدّعي أنه عضو مفوض في Galxe."

انخفض سعر توكن (GAL) من 1.20 $ إلى 1.15 $ يوم الجمعة 6 أكتوبر، وقد وصل إلى 1.21 $ خلال عطلة نهاية الأسبوع مع ارتفاع حجم التداول الذي استمر حتى صباح السبت، بينما استقر التوكن عند 1.16 $ في وقت كتابة هذا التقرير، وفقاً لـ CoinGecko.