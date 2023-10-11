شبكة بيتكوين لايتنينغ تعزز نموَّها بنسبة 1200٪ خلال عامين

تام شمس - الأربعاء 11 أكتوبر 2023 12:48 مساءً - شهدت شبكة الطبقة الثانية للبيتكوين، "شبكة لايتنينغ" (Lightning Network)، نموَّاً يُقدَّر بنحو 1212٪ في غضون عامين، مع نحو 6.6 مليون معاملة موجَّهة في أغسطس، وهي قفزةٌ كبيرةٌ مقارنةً بـ 503,000 معاملة نقل في أغسطس 2021، وفقاً لبيانات من بورصة ريفر لتداول البيتكوين (BTC) فقط.

في تقريرٍ صدر في 10 أكتوبر، أوضح محلل أبحاث ريفر، سام ووترز، أنَّ القفزة في حجم المعاملات الموجَّهة — التي تَستخدم أكثر من عقدتين لتسهيل التحويل — جاءت بالرغم من انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 44٪ وانخفاض اهتمام البحث عنها عبر الإنترنت بشكل كبير.

وفي منشور على تويتر في 10 أكتوبر، هاجم ووترز منتقدي "لايتنينغ، قائلاً: " إنَّ عبارة ’لا أحد يستخدم شبكة لايتنينغ‘ يجب أن تتحول الآن إلى ميم غير مضحكة".

رقم ريفر البالغ 6.6 مليون للمعاملات الموجهة إلى شبكة لايتنينغ يُعدُّ تقديراً لأقل حد، أي أصغر قيمة ممكنة يمكن تقييمها. كما حصلت الشركة على رقم 503,000 في أغسطس 2021 من دراسة أجرتها (K33) في عام 2021، والتي كانت تسمى سابقاً (Arcane Research)، وأضافت أنَّها لا تستطيع تقييمَ معاملات لايتنينغ الخاصة أو تلك التي تحدث بين مشاركَين اثنين فقط.

النمو المقدَّر للمعاملات الشهرية الموجَّهة إلى شبكة بيتكوين لايتنينغ. المصدر: ريفر

جرت أيضاً معالجةُ 78.2 مليون دولار من حجم المعاملات على لايتنينغ في أغسطس 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 546٪ عن رقم أغسطس 2021 البالغ 12.1 مليون دولار، وفقاً لبيانات (K33). إلى جانب ذلك، أشار ووترز إلى أنَّ شبكة لايتنينغ تعالج الآن ما لا يقلُّ عن 47٪ من معاملات البيتكوين على الشبكة.

كما أضاف: "سيكون هذا مقياساً مثيراً للاهتمام يجب مراقبته. إنَّه مؤشِّرٌ على أنَّ البيتكوين أصبحت أكثر من وسيلة للتداول".

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النمو المقدَّر لحجم المعاملات الشهرية على شبكة بيتكوين لايتنينغ. المصدر: ريفر

في أغسطس 2023، بلغ متوسِّط حجم معاملات لايتنينغ نحو 44,700 ساتوشي أو 11.84 دولاراً. فيما تشير تقديرات ريفر إلى أنَّ ما بين 279000 و1.1 مليون مستخدم لشبكة لايتنينغ كانوا نشطين في سبتمبر.

كما نَسبت الشركة 27٪ من نمو المعاملات إلى قطاعات الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي والبث.

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ومن جهة أخرى، أفادت ريفر بأنَّ معدَّل نجاح مدفوعات لايتنينغ بلغ 99.7٪ على منصتها في أغسطس 2023 عبر 308000 معاملة. فيما أشارت إلى أنَّ السبب الرئيس لفشل المعاملة يكمن في عدم العثور على طريق دفع يحوي سيولة كافية لتسهيل التحويل.

علماً بأنَّ مجموعة بيانات ريفر تألَّفت من 2.5 مليون معاملة، حيث تمثل العُقَد في مجموعة بيانات ريفر 29٪ من إجمالي السِّعة على الشبكة و10٪ من قنوات الدفع.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره