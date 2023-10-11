البنك المركزي النيجيري: النيرة الرقمية لا تمثِّل تهديداً للاستقرار المالي

تام شمس - الأربعاء 11 أكتوبر 2023 12:48 مساءً - اضطرَّ البنكُ المركزيُّ النيجيري إلى التأكيد علناً أنَّ مشروعَه، أحد أول العملات الرقمية للبنك المركزي العاملة في العالم، لا يهدِّدُ الاستقرارَ الماليَّ للبلاد.

صدر البيان الصحفي من البنك المركزي النيجيري في 9 أكتوبر ردَّاً على "الأخبار المنتشرة على بعض المنصات الإعلامية"، والتي أشارت إلى أنَّ النيرة الرقمية (eNaira) تهدد الاستقرار الماليَّ لنيجيريا. إذ تشير بعض المقالات الإخبارية — على سبيل المثال، تلك التي نُشرت في صحيفة بانش النيجيرية اليومية — إلى تقرير البنك المركزي النيجيري الذي صدر مؤخَّراً بعنوان "اقتصاديات العملات الرقمية: كتاب قراءات" (Economics of Digital Currencies: A Book of Readings).

يسلِّط خبراء البنك المركزي النيجيري الضوء في هذا التقرير على النمو التدريجي لاعتماد النيرة الرقمية (eNaira)، والتي تتميز بحصة 0.2٪ مقارنةً بسيولة البنوك النيجيرية. كما أنَّهم يعترفون بحقيقة بسيطة مفادها أنَّ الأموال التي يحتفظ بها المواطنون في مَحافظ النيرة الرقمية لا يمكن استخدامها من قبل البنوك التجارية.

لذا فإنَّ التهديد الافتراضي للغاية الذي يمكن أن ينشأ يتمثَّل في نقص السيولة التي تعاني منها البنوك في حالة الاعتماد الكلي للنيرة النيجيرية الرقمية. ومع ذلك، فإنَّ هذا الخوف يُعدُّ أحدَ الجوانب النظرية الأساسية للمناقشة حول أيِّ عملة رقمية للبنك المركزي.

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لا يقدِّم البنك المركزي النيجيري في بيانه كثيراً من الشرح، إذ يقتصر ردُّه على الرفض الواضح للادعاءات في وسائل الإعلام، ويشير إلى "الفهم المتعمق للعملات الرقمية للبنك المركزي" المتأصل في تقريره:

"يستمر هيكل النيرة الرقمية في التطور، ويخضع لتعديلات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم عبر جميع الواجهات. نحن نشجع النيجيريين على تبنِّي التكنولوجيا، من بين أمور أخرى، لتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي".

ومن ناحية أُخرى، يشير استطلاعٌ عالميٌّ حديث شارك فيه مستجيبون من 15 دولة إلى أنَّ نيجيريا لديها أكبر عدد من السكان المدركين للعملات المشفرة في العالم. وفقاً لدراسة مشتركة أجرتها (ConsenSys) و(YouGov)، فإنَّ 99٪ من النيجيريين أكثرُ دراية بالويب 3 من الأشخاص في الاقتصادات الكبرى، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره