نواب بريطانيون يوصون باتخاذ إجراء بشأن انتهاك حقوق الرموز غير القابلة للاستبدال والتوكنات الرياضية

تام شمس - الأربعاء 11 أكتوبر 2023 02:51 مساءً - حثَّت لجنةٌ برلمانية من الحزبين الحكومةَ البريطانية على حماية المبدعين من انتهاك حقوق الطبع والنشر المرتبطة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ومعالجة الأضرار المحتملة من المجموعات الرياضية التي تصدر الأصول الرقمية.

في بيان صحفي صدر في 11 أكتوبر، حذَّر أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والرياضة من أنَّ "القضية الأكثر إلحاحاً" تتمثَّل في الخطر على حقوق الملكية الفكرية للفنانين الناشئة عن السهولة والسرعة التي يمكن بها سكُّ الرموز غير القابلة للاستبدال، مقارنةً بالعملية البطيئة للفنانين الذين يتطلَّعون إلى فرض حقوقهم.

ومن جانبها قالت رئيسة اللجنة السيدة كارولين دينيناج: "الفنانون معرَّضون لخطر رؤية ثمار عملهم الشاق مسروقةً ومروَّجةً دون إذن، في حين تضيف الإعلانات الاحتيالية والمضللة طبقةً إضافية من الخطر للمستثمرين المشاركين فيما يُعدُّ عملاً محفوفاً بالمخاطر بطبيعته".

في تقريرٍ مُصاحب، أوصت اللجنةُ الحكومةَ بالعمل مع أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال لمعالجة هذه الانتهاكات عبر تقديم مدونة قواعد سلوك تحمي المبدعين والمستهلكين والبائعين من المواد التي يُحتمل أن تكون المخالفة أو احتيالية وتباع على هذه المنصات.

كما حذَّرت اللجنة من الأضرار المحتملة للبطولات الرياضية أو الفرق التي تنشئ عملات مشفرة لتقديمها للمشجعين، ودعت إلى حظر هذه الأصول الرقمية.

إذ يتبع ذلك العديد من منظمات كرة القدم في المملكة المتحدة، بما فيها مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، التي تطلق "رموز المشجعين" للمتابعين وأعضاء النادي؛ من المفترض أن يوفر شراء هذه الرموز حقوقاً ومزايا حصرية، لكنَّ اللجنة ادَّعت أنَّ هذا لم يحدث في كثير من الأحيان.

إذ قال التقرير: "نشعر بالقلق أيضاً من أنَّ الأندية قد تقدم رموز المشجعين كشكل مناسب من أشكال مشاركة المشجعين في المستقبل، بالرغم من تقلُّب أسعارها وتحفُّظاتها بين مجموعات المعجبين".

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زعمت اللجنة أنَّ تقلُّبَ أسعار هذه الرموز يمكن أن يسبب ضرراً مالياً للمشجعين الذين لم يكونوا على دراية بالطبيعة "الخطرة بطبيعتها" للأصل.

"في عالم الرياضة، تروج الأندية مخططات الأصول المشفرة المتقلبة لاستخراج أموال إضافية من المؤيدين المخلصين، وغالباً مع وعود بالامتيازات والمزايا التي تُخفق في تحقيقها".

في النهاية خلصت اللجنة إلى أنَّ "أيَّ قياس لمشاركة المشجعين في الرياضة، بما في ذلك في التنظيم المقبل لكرة القدم، يجب أن يستبعد صراحةً استخدامَ رموز المشجعين".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره