بنك أبوظبي الأول يختبر نظام المدفوعات الدّولي القائم على تكنولوجيا البلوكتشين بمساعدة بنك جي بي مورغان

تام شمس - الأربعاء 11 أكتوبر 2023 02:51 مساءً - اختتم بنك أبوظبي الأول (FAB)، وهو أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، اختباره التجريبي لنظام المدفوعات عبر الحدود القائم على تكنولوجيا البلوكتشين، باستخدام نظام "Coin Systems" الخاص ببنك "J.P. Morgan".

وقد تعاون بنك أبوظبي الأول مع منصة "أونيكس" التابعة لبنك "جي بي مورغان"، لاختبار القدرات التحويلية التي تنطوي عليها تكنولوجيا البلوكتشين، وخاصةً في مجال المدفوعات عبر الحدود.

أظهر الاختبار الذي تم تنفيذه بشكلٍ سلس النتائج المرغوبة فيما يتعلق بفترات الاستجابة، مُشيراً بذلك إلى قدرة تكنولوجيا البلوكتشين على ترقية أنظمة الدفع العالمية وتحسينها، حيث يعمل نظام "Coin Systems" الخاص بـ"جي بي مورغان"، والذي بُني على شبكة بلوكتشين خاصة، على تسهيل التحويلات والتسويات الفورية بالاعتماد على تقنية دفتر الأستاذ الموزع.

أعرب بنك أبوظبي الأول عن تفانيه في تبني أحدث التقنيات، بهدف تقديم حلول رائدة لعملائه، خاصةً في مجال المدفوعات الدولية. كما أكد على رغبته في الخوض في المزيد من التجارب باستخدام الأنظمة التي يوفرها بنك "جي بي مورغان" في المستقبل.

وتعليقاً على الاختبار التجريبي الناجح، أعلن بنك أبوظبي الأول يوم الثلاثاء، أن المرحلة التجريبية "أظهرت بالفعل القوة التحويلية لتقنية البلوكتشين في تحسين آليات الدفع عبر الحدود".

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وفي سياقٍ مُشابه، في منتصف مارس من هذا العام، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني المملوك لحكومة دبي مُختبر الأصول الرقمية الخاص به، بهدف المساعدة على تمكين وتسريع الابتكار في قطاع الخدمات المالية والأصول الرقمية. كما أعلن البنك أيضاً عن رغبته بإنشاء منصة التعاون مع خبراء الصناعة، بهدفِ تطويرِ أفكارٍ جديدةٍ في قطاع الخدمات المالية، مُستفيداً من الأصول الرقمية والتقنيات الأساسية المُتعلقة بها.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المُتحدة تحتل مكانةً متميزةً في ساحة العملات المشفرة العالمية، وذلك بفضل الجهود الفعالة التي قامت بها دولة الإمارات لتطوير بيئة ملائمة للعملات المشفرة، حيث حصلت دولة الإمارات على الدرجة المثالية (10 نقاط من أصل 10) على مقياس السياسات الضريبية المُتعلقة بالعملات المشفرة والخدمات ذات الصلة، متفوقةً بذلك على دول كبرى مثل هونغ كونغ وماليزيا وسويسرا.