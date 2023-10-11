بينانس تطرح وظيفة منع التداول الذاتي "STP" للتداول الفوري والتداول بالهامش

تام شمس - الأربعاء 11 أكتوبر 2023 02:51 مساءً - تعمل بورصة العملات المشفرة "بينانس" (Binance) على توسيع نطاق أدواتها لمنع رسوم التداول غير الضرورية المرتبطة بالتداول الذاتي غير المقصود.

ستطرح بينانس بالكامل وظيفةَ منع المعاملات الذاتية لجميع مستخدمي التداول الفوري (Spot Trading) والتداول بالهامش (Margin Trading) في 26 أكتوبر، حسبما أعلنت الشركة على مدونتها في 11 أكتوبر.

بعد التكامل، سيكون وضع منع التداول الذاتي (STP)، "صانع انتهاء الصلاحية"، الوضعَ الافتراضيَّ لجميع أزواج التداول والأوامر على منصَّات التداول الفوري والتداول بالهامش الخاصة ببورصة بينانس.

بمجرَّد تشغيل ميزة منع التداول الذاتي (STP)، سيتمكَّن المستخدمون من التحقُّق من الطلبات التي انتهت صلاحيتها بسبب وظيفة (STP) على الموقع الرسمي لبورصة بينانس وتطبيق بينانس للهاتف المحمول وتطبيق بينانس لجهاز الكمبيوتر عبر صفحة سجل المعاملات.

والجدير بالذكر أنَّ بينانس قدَّمت وظيفةَ منع التداول الذاتي (STP) في يناير 2023، وهي مصمَّمة لمنع تنفيذ الأمر إذا كان سيؤدي إلى تداول ذاتي. تستهدف الوظيفة متداولي واجهة برمجة التطبيقات (API)، الذين يُعدِّون برامج محدَّدة لتنفيذ الصفقات تلقائياً باستخدام محرِّك تداول البورصة.

يحدث التداول الذاتيُّ عندما يتداول مستخدم واجهة برمجة التطبيقات أو مجموعة من المستخدمين ذوي الصلة مع أنفسهم، عن قصد أو عن غير قصد. لذا فإنَّ وظيفة منع التداول الذاتي (STP) تمكِّن متداولي واجهة برمجة التطبيقات من تجنُّب معاملات التداول الذاتي غير المقصودة، ما يساعد المستخدمين على منع الرسوم غير الضرورية المرتبطة بهذه المعاملات.

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"من دون وظيفة منع التداول الذاتي (STP)، يمكن أن يحدث التداول الذاتي غير المقصود في سوق تنافسية؛ على سبيل المثال، حين تنشر الأوامرُ من وحدات تداول منفصلة للشركةِ نفسِها، باستخدام المعرِّف الفريد نفسه ومع استراتيجيات تداول غير ذات صلة، أوامرَ تتداول مع بعضها البعض".

في حين جرى التعامل مع معاملات التداول الذاتي غير المقصودة عبر وظيفة منع التداول الذاتي (STP)، فإنَّ الصفقات الذاتية المتعمَّدة محظورة في البورصة. إذ كتبت بينانس: "عندما يجري التداول الذاتي عن قصد لتكوين وهم نشاط التداول، يمكن أن يُعدَّ ذلك شكلاً من أشكال التلاعب بالسوق"، مضيفة:

"يستمر فريق مراقبة السوق لدينا بمراقبة نشاط السوق لتحديد التداول الذاتي المتعمَّد وأي أشكالٍ أخرى من التلاعب بالسوق. لدى بينانس أدواتٌ واسعة النطاق لتتبُّع التداول الذاتي المتعمَّد والتحقيق مع المخالفين".

كما ذُكر سابقاً، دمجت بينانس ميزةَ منع التداول الذاتي (STP) للعقود الآجلة ذات الهامش بالدولار الأمريكي على واجهة برمجة التطبيقات في أغسطس 2023. علماً بأنَّ بينانس أشارت إلى أنَّ "وظيفة منع التداول الذاتي (STP) اختياريةٌ ولا تعمل إلَّا عندما يُمكِّنها المستخدمون".

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Translated by Albayan Gherra

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