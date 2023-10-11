" M2" تطلق وجهة جديدة للاستثمار في العملات المشفرة لعملائها من المؤسسات والأفراد

تام شمس - الأربعاء 11 أكتوبر 2023 02:51 مساءً - أعلنت شركة "M2"، التي حصلت مؤخراً على تصريح الخدمات المالية من سوق أبو ظبي العالمي، عن إطلاق منصةٍ استثماريةٍ جديدة تستهدفُ الأفراد والمؤسسات المهتمين بالعملات المشفرة. وستُقدم المنصة للمستثمرين المحليين والعالميين فرصة تحقيق عوائد قد تصل إلى 10.5% على حيازاتهم من البيتكوين والإيثيريوم.

تُعد"M2 Global Wealth Limited” الجهة الدولية للمجموعة وتدير نشاطاتها بموجب ترخيص من جزر البهاما، وقد حصلت فروع الشركة "M2 Limited" و "M2 Custody"على التراخيص اللازمة من هيئة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وتُخطط الشركة لتوسيع خدماتها لتشمل المقيمين في دولة الإمارات في الأشهر القادمة.

وفي تعليقٍ من الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان كيميل، أكد "كيميل" على التزام المجموعة بتقديم منصة استثمار آمنة وموثوقة في مجال الأصول الرقمية، قائلاً:

"تقدم مجموعة M2 للمستثمرين من المؤسسات ومكاتب إدارة الثروات العائلية والأفراد بوابة موثوقة وآمنة للاستثمار في قطاع الأصول الرقمية الذي يشهد نمواً سريعاً.

ووفقاً للبيان الصحفي الذي نشرته الشركة، يُعد منتج "M2Earn" أحد أهم الخدمات التي ستقدمها المنصة، إذ سيمنح المستثمرين القدرة على تحقيق عوائد على حيازاتهم من البيتكوين والإيثريوم وتقديرها بسهولة عبر الحاسبة المتاحة على التطبيق الرسمي للشركة.

ومن بين المزايا الأُخرى التي ستُقدمها المنصة، إمكانية حساب العوائد المُتوقعة على مدى فترات زمنية من 30 أو 60 أو 90 يوم، وسهولة تنفيذ عمليات البيع والشراء الكبيرة، بالإضافة إلى نظام الأمان عالي المستوى الذي تستخدمه المنصة. كما أكدت الشركة دعمها للعملاء على مدار الساعة.

وإضافةً إلى ذلك، أعلنت الشركة عن إطلاقها للتوكن الخاص بها “MMX"المبني على بروتوكول (ERC20) بهدف تسهيل وصول العملاء إلى منتجات الشركة وخدماتها. كما أشارت الشركة إلى أنها تعتزم توسيع استخدام هذا التوكن ليشمل الأسواق الثانوية.

مقالات ذات صلة: الويب 3.0 أكثر من مجرد عملات مشفرة وشبكات بلوكتشين: مقابلة مع فيصل المنيعي حول شراكة droppGroup مع Bit2Me

في منتصف أغسطس، منحت سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) تصريح الخدمات المالية (FSP) لشركة الأصول الافتراضية (M2) لتشغيل منشأة تجارية متعددة الأطراف من عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب الترخيص، ستسمح الشركة للعملاء المؤسسيين وعملاء التجزئة في الإمارات العربية المتحدة "بشراء وبيع وحفظ الأصول الافتراضية"، مثل البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH).