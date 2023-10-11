شهادة صادمة في المحكمة حول احتيال FTX: تصريحات من صديقة الرئيس التنفيذي لشركة FTX

تقدمت “كارولين إليسون”، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research والتي كانت أيضا على علاقة مع “سام بانكمان فريد” الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بشهادتها يوم الثلاثاء، حول العملية المزعومة لاحتيال العملات المشفرة.

اتهمت “إليسون” شركة Alameda بالاستيلاء على ما يزيد عن 10 مليار دولار من عملاء FTX لتسديد قروضها، وذلك بتوجيه من “سام بانكمان فريد”.

وفقا لتقرير من صحيفة “Inner City Press” الصادر يوم الثلاثاء، اعترفت “إليسون” بمشاركتها في عملية الاحتيال بجانب “بانكمان فريد” وآخرين، قائلة:

أمرني بارتكاب هذه الجرائم.

وأضافت:

حصلت Alameda على مليارات الدولارات من عملاء FTX واستثمرتها. “بانكمان” هو من قام بإنشاء الأنظمة وأمرنا بأخذ الأموال.

وعندما تم سؤالها عن مقدار الأموال التي حصلت عليها Alameda، أشارت “إليسون” إلى أنها تقدر بحوالي 10 مليار دولار، وفي النهاية، حوالي 14 مليار دولار.

كما ذكرت أن Alameda تلقت ما بين 10 مليارات دولار و20 مليار دولار من أموال FTX في حسابها المصرفي في Silvergate، الذي استخدمته FTX للوصول إلى خدماتها المصرفية.

بذلك تكون “إليسون” قد أيدت تصريحات “غاري وانغ”، المؤسس المشارك لـ FTX، الذي أكد الأسبوع الماضي أن Alameda قامت بتداول أموال عملاء FTX باستخدام امتياز خاص يتيح لها التداول بأموال تزيد عن ما تحتفظ به في حسابها.

وقد استخدمت هذه الميزة، المعروفة باسم السماح بالسلبية، بنشاط من قبل Alameda في أوائل عام 2019، حسب ما ذكر “وانغ”.

وأفاد المدير التنفيذي أن Alameda استخدمت هذه الميزة لسحب ما يقدر بـ 8 مليارات دولار من العملات النقدية والمشفرة بما يتجاوز ما تمتلكه.

وأوضحت “إليسون”:

إذا كانت العملة تُتداول بسعر أعلى على بينانس، يمكننا السحب من FTX والبيع هناك.

خداع الدائنين:

أكدت “إليسون” أنها خدعت دائني Alameda عبر مشاركة الميزانيات العمومية معهم، مما جعل Alameda تظهر أقل خطورة مما كانت عليه في الواقع.

تعرضت العديد من شركات الإقراض للعملات المشفرة ومكاتب التداول الأخرى، بما في ذلك LEDN وGenesis، لتأثير مباشر من Alameda.

للحصول على قرض من Genesis، قالت “إليسون” إن “بانكمان فريد” طلب منها تضمين العملة الرقمية FTT، في الميزانية العمومية للشركة.

للعلم كانت العملة الرقمية FTT تتداول بأكثر من 70 دولار في سبتمبر 2022، ويتم تداول FTT الآن مقابل دولار واحد فقط وفقا لـ CoinGecko.

بالنسبة لعلاقتها مع “بانكمان فريد”، قالت “إليسون” إنهما بدآ علاقتهما بشكل متقطع في صيف 2020.

وبالنسبة لطموحاته، قالت “إليسون” إنه يطمح لأن يصبح رئيس للولايات المتحدة.

وكان مؤسس FTX معروفا بعلاقاته المتعددة مع السياسيين، وكان الكثير منهم ينظرون إليه بشكل إيجابي قبل انهيار شركته.

وفي نسخة سابقة من لائحة الاتهام الحكومية، اتهمت وزارة العدل “بانكمان فريد” بارتكاب العديد من انتهاكات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية وممارسة عدة أشكال من الرشوة.

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