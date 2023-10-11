العديد من الكيانات القانونية تقف إلى جانب هيئة SEC في قضيتها ضد الريبل وكوين بيس!

تشهد الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد كوين بيس والريبل تطور جديد، حيث طلبت الهيئة من عدة كيانات قانونية تقديم مستندات كأصدقاء للمحكمة (Amicus Curiae) لمعارضة شركة كوين بيس.

جمعية مسؤولي الأوراق المالية الأمريكية (NASAA)، ومعهد التمويل الجديد، وعلماء القانون الإداري، جميعهم يقفون الآن إلى جانب هيئة SEC.

هيئة SEC تعزز حججها في مواجهة كوين بيس:

بعد فشل SEC في إقناع القاضية “أناليسا توريس” بتقديم استئناف تمهيدي في قضية الريبل، تسعى الهيئة الآن لتقوية حججها في الدعوى ضد كوين بيس.

قدمت (NASAA) مذكرة دعم لـ SEC، طالبت فيها المحكمة برفض طلب كوين بيس للحكم بإلغاء الدعوى.

حيث اقترحت (NASAA) عدة حجج، بما في ذلك أن تعريف الكونغرس لـ “الأمن” واسع النطاق لضمان تنظيم الاستثمارات بكافة أشكالها، وأن الأصول الرقمية التي تم التحقيق فيها من قبل SEC هي عقود استثمار وفقا لقوانين الأوراق المالية وأن اختبار Howey لا يتطلب وجود التزامات تعاقدية صريحة.

كما قدم معهد التمويل الجديد (NFI) ملخص داعم لـ SEC، مُعرِّبا عن رأي أن الاستثمار أو العقد ليسا شرطين ضروريين لتحديد عقد الاستثمار.

تُركِّز (NFI) على أن SEC لديها السلطة لتنظيم العملات المشفرة وتطلب من المحكمة رفض طلب كوين بيس للحكم بإلغاء الدعوى.

أيضا، قدم الباحثان في القانون الإداري، “تود فيليبس” و”بو باومان”، ملخصات داعمة لـ SEC لرفض طلب كوين بيس للحكم بإلغاء الدعوى.

من جهتها، تطلب كوين بيس من المحكمة رفض الدعوى، مُدعية أن SEC ليس لديها الاختصاص القضائي على صناعة العملات المشفرة وأن هذا يتعارض مع الجهود الأخيرة للكونغرس لإقامة إطار تنظيمي للعملات المشفرة.

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