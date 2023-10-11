أمازون وImmutable تتعاونان لتحسين بنية ألعاب البلوكشين

تشارك شركة Immutable، المتخصصة في ألعاب البلوكشين، الجهود مع شركة أمازون Amazon Web Services (AWS) لابتكار حلول بنية تحتية متقدمة لصناعة ألعاب العملات المشفرة، وفقا لإعلان أطلقته الشركة مؤخرا.

تهدف هذه الشراكة إلى تبسيط العملية للمطورين لإطلاق وتوسيع ألعاب البلوكشين الخاصة بهم.

Immutable انضمت إلى برنامج AWS’s ISV Accelerate، وهو برنامج يركز على دعم الشركات التي تستفيد من خدمات AWS في منتجاتها.

الآن، يمكن لمطوري الألعاب الذين يستخدمون شبكة البلوكشين Immutable X، التي تتوافق مع الايثيريوم، الانضمام إلى AWS Activate، وهو برنامج يقدم دعما فنيا وأرصدة AWS تصل قيمتها إلى 100,000 دولار، بالإضافة إلى موارد أخرى.

صرح “جيسون سوين”، الرئيس التجاري في Immutable، مشيرا إلى التحديات والفرص التي يمكن أن توفرها هذه الشراكة لمطوري الألعاب:

نحن نقلب الصفحة، لتكون الأمور جميلة.

التعاون بين AWS وImmutable يأتي في ظل نمو متسارع في قطاع ألعاب البلوكشين، حيث أشار “جون كيرني”، رئيس الشركات الناشئة في AWS، إلى أن الألعاب تعتبر من بين القطاعات الفرعية الأسرع نموا في صناعة البلوكشين.

وفي السياق ذاته، لم يحدد “كيرني” موقف AWS تجاه ألعاب البلوكتشين بشكل محدد، لكنه أوضح أن العديد من استوديوهات الألعاب تستكشف حاليا كيف يمكن استغلال تقنية البلوكشين في تطوير الألعاب، وأنه متحمس لرؤية مستقبل الألعاب المدعومة بتقنية العملات المشفرة.

كما أشار إلى أن AWS تتعاون أيضا مع Blockchain Game Alliance.

تقدم AWS مجموعة من الخدمات التي تشمل منصات الحوسبة السحابية وخدمات تخزين البيانات، بالإضافة إلى خدمات متعددة مخصصة لقطاع الألعاب، مثل خدمات الألعاب السحابية وخوادم الألعاب وخدمات أمان الألعاب وتحليلات الألعاب، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وفي سياق متصل، لا تعتبر Immutable الشركة الوحيدة في مجال البلوكشين التي تتعاون مع AWS، ففي يناير، أعلنت Avalanche عن انضمامها إلى شبكة شركاء AWS وAWS Activate، وتقديم خدمة نشر شبكة Avalanche الفرعية من خلال سوق AWS.

اقرأ أيضا:

العديد من الكيانات القانونية تقف إلى جانب هيئة SEC في قضيتها ضد الريبل وكوين بيس!

شهادة صادمة في المحكمة حول احتيال FTX: تصريحات من صديقة الرئيس التنفيذي لشركة FTX