شركة تعدين البيتكوين “Hut 8” لم تبع أي بيتكوين وتستعرض استراتيجيتها في نشاط التعدين

في تحديث جديد، أعلنت شركة تعدين البيتكوين، Hut 8، عن استمرارها في تحقيق الكفاءة في إنتاج البيتكوين.

مشيرة إلى أنها لم تقم ببيع أي من البيتكوين التي تم تعدينها في الشهر الماضي، رغم تحقيقها واستخراجها لـ 111 بيتكوين في سبتمبر.

الشركة، التي تُداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز “HUT”، تشير إلى أن استراتيجيتها تتيح لها تجنب بيع إنتاجها لتمويل العمليات.

أكد “إيرين ديرمر”، نائب الرئيس الأول للاتصالات في Hut 8، على الاستراتيجية المالية للشركة، مشيرا إلى أنها تمتلك مرونة تمويلية تمكنها من الحفاظ على إنتاج البيتكوين دون الحاجة لبيعه.

يأتي هذا في ظل استخدام شركات التعدين لأجهزة الكمبيوتر القوية والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة لتأمين البيتكوين، مما يتطلب تحمل تكاليف الكهرباء والتجهيزات.

الشركات التي تستطيع تأمين تكلفة كهرباء منخفضة، خاصة من مصادر مستدامة، تجد في ذلك ميزة تنافسية كبيرة.

وفي هذا السياق، يتجه العديد من عمالقة التعدين نحو تنويع عملياتهم، مستكشفين مجالات أخرى مثل الحوسبة عالية الأداء، التي يُعتقد أنها تقدم فعالية أكبر من حيث الربح لكل وحدة طاقة مستخدمة مقارنة بتعدين البيتكوين.

تتطلع Hut 8 للتوسع أيضا في هذا المجال، وهو ما قد يساعدها في تحسين أرقام الإيرادات التي شهدت تراجع في الربع الثاني من العام، حيث سجلت إيرادات بلغت 19.2 مليون دولار، مقابل 43.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وقد أرجعت الشركة هذا التراجع إلى زيادة في صعوبة تعدين البيتكوين وبعض الفشل التقني في مرافقها.

مع اقتراب حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين في أبريل، وهو الحدث الذي سيقلل من مكافآت التعدين بنسبة 50%، تواجه Hut 8 وغيرها من شركات التعدين تحدي في تحقيق الإيرادات.

ورغم التحديات على المدى القصير، تظل الشركات متفائلة بشأن السوق المتزايدة للبيتكوين، التي تاريخيا كانت تتبع هذا الحدث.

تخطط Hut 8 لدمج أعمالها مع USBTC في وقت لاحق من هذا العام، لتصبح Hut 8 Corp، وهي خطوة تهدف إلى توفير تدفقات إيرادات متنوعة، بما في ذلك خدمات الحوسبة عالية الأداء، بالإضافة إلى تعدين البيتكوين.

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